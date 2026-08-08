आरसेटी में मशरूम प्रशिक्षण का शुभारंभ, सफल प्रशिक्षार्थियों के बीच हुआ प्रमाण पत्र का वितरण
सरायकेला में पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में मशरूम खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस प्रशिक्षण से युवा स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। कार्यक्रम में 10 दिवसीय मशरूम खेती और 13 दिवसीय जनरल ईडीपी का समापन हुआ। सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
सरायकेला। पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) सरायकेला में मशरूम खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पीएनबी मंडल कार्यालय रांची के मुख्य प्रबंधक जितेंद्र कुमार और पीएनबी शाखा प्रबंधक दुबे हेंब्रम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।मुख्य अतिथि जितेंद्र कुमार ने कहा कि मशरूम की खेती का प्रशिक्षण लेकर युवा स्वरोजगार शुरू कर सफल उद्यमी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बाद व्यवसाय के लिए ऋण की जरूरत होने पर आरसेटी से संपर्क करने पर बैंक नियमानुसार सहयोग करेगा।कार्यक्रम के दौरान 10 दिवसीय मशरूम खेती प्रशिक्षण और 13 दिवसीय जनरल ईडीपी (उद्यमिता विकास कार्यक्रम) का भी समापन हुआ।
संस्थान के निदेशक उमा शंकर तांती ने सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।मौके पर संकाय सदस्य गोविंद रॉय, इंद्रजीत कैबत, दिलीप आचार्य, द्रौपदी महतो समेत संस्थान के कर्मचारी और बड़ी संख्या में प्रशिक्षु मौजूद रहे।
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