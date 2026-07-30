Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुसहर और तुरैहा जातियों को मिले एससी का दर्जा,जुलूस निकालकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

मुसहर और तुरैहा समाज ने अपनी मांगों के साथ नगर में जुलूस निकाला। उन्होंने सरकार से मुसहर एवं तुरैहा जातियों को एससी का दर्जा देने और संबंधित शासनादेशों में संशोधन की मांग की। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की अपील कर रहे थे।

मुसहर और तुरैहा जातियों को मिले एससी का दर्जा,जुलूस निकालकर सौंपा ज्ञापन

मुसहर और तुरैहा समाज के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मुसहर एवं तुरैहा जातियों को एससी का दर्जा देने तथा संबंधित शासनादेशों में आवश्यक संशोधन कर प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग उठाई। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होकर तहसील परिसर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सपा विधायक नवाब जान को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में मुसहर, तुरैहा तथा उनकी पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, साथ ही इन जातियों के ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।प्रदर्शनकारियों

ये भी पढ़ें:निषाद पार्टी ने बिलारी विधायक के प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन निषाद पार्टी ने बिलारी विधायक प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन

का कहना था कि विभिन्न शासनादेशों, जनगणना अभिलेखों और अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं के आधार पर उनकी मांग न्यायसंगत है। उन्होंने सरकार से शीघ्र निर्णय लेकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे,सभी ने सरकार से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की अपील की। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष महीपाल कश्यप ,जिलाध्यक्ष मनोज कश्यप, राजू तुरैहा कपिल कश्यप, राकेश कश्यप ,प्रशान्त कश्यप, नरेश कश्यप मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Etah News: सदन में आवाज उठाने को जलेसर विधायक जलेसर को सौंपा ज्ञापन

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।