मुसहर और तुरैहा जातियों को मिले एससी का दर्जा,जुलूस निकालकर सौंपा ज्ञापन
मुसहर और तुरैहा समाज ने अपनी मांगों के साथ नगर में जुलूस निकाला। उन्होंने सरकार से मुसहर एवं तुरैहा जातियों को एससी का दर्जा देने और संबंधित शासनादेशों में संशोधन की मांग की। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की अपील कर रहे थे।
मुसहर और तुरैहा समाज के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मुसहर एवं तुरैहा जातियों को एससी का दर्जा देने तथा संबंधित शासनादेशों में आवश्यक संशोधन कर प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग उठाई। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होकर तहसील परिसर पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सपा विधायक नवाब जान को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में मुसहर, तुरैहा तथा उनकी पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, साथ ही इन जातियों के ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाकर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।प्रदर्शनकारियों
का कहना था कि विभिन्न शासनादेशों, जनगणना अभिलेखों और अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं के आधार पर उनकी मांग न्यायसंगत है। उन्होंने सरकार से शीघ्र निर्णय लेकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे,सभी ने सरकार से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की अपील की। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष महीपाल कश्यप ,जिलाध्यक्ष मनोज कश्यप, राजू तुरैहा कपिल कश्यप, राकेश कश्यप ,प्रशान्त कश्यप, नरेश कश्यप मौजूद रहे।
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