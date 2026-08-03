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परसूडीह : शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए प्रेमी ने कैनाल में डुबोकर मार डाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जामशेदपुर में कैनाल के पास मिले महिला के निर्वस्त्र शव का मामला solved हो गया है। मृतका किरण देवी के प्रेमी दासमत बास्के को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। किरण शादी के दबाव में थी, जिससे दासमत ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

परसूडीह : शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए प्रेमी ने कैनाल में डुबोकर मार डाला

जमशेदपुर। परसूडीह के कलियाडीह गौशाला के पास बीते दिनों कैनाल में मिले महिला के निर्वस्त्र शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका की पहचान जुगसलाई निवासी किरण देवी के रूप में हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके प्रेमी दासमत बास्के को गिरफ्तार कर लिया है। दासमत पोटका के छोटा बांदुआ का रहने वाला है और उसके तीन बच्चे हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी तथा मृतका के कपड़े बरामद कर लिए हैं। रविवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि करीब आठ वर्ष पहले दोनों टाटा स्टील में ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत थे, जहां उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। इस दौरान दासमत कई बार किरण के घर पर भी उसके साथ रहता था। पिछले कुछ समय से किरण उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। 26 जुलाई को किरण के भाई की सगाई थी और वह चाहती थी कि उसी दिन दासमत उससे भी शादी कर ले।

घटना से एक दिन पहले पहुंच गई थी दासमत के घर

पुलिस के अनुसार, 25 जुलाई को किरण शादी का दबाव बनाने के लिए दासमत के घर पहुंच गई थी। हालांकि, वह घर के अंदर नहीं गई, बल्कि बाहर से ही उसे वीडियो कॉल किया। उस दौरान दासमत ने शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन उसी समय उसने किरण की हत्या की साजिश रच ली। घटना वाले दिन सुबह किरण घर से निकली तो कुछ दूरी पर दासमत स्कूटी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। वह उसे अपने साथ कैनाल के पास ले गया। वहां उसने किरण से कहा कि दोनों नहा लेते हैं। पहले वह स्वयं कैनाल में उतरा, फिर हाथ पकड़कर किरण को भी पानी में उतारा और डुबोकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह किरण के कपड़े अपने साथ ले गया और उन्हें तुरामडीह इलाके में फेंक दिया।

पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले से तैयार की थी कहानी

पूछताछ में दासमत ने पुलिस को बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पहले से एक झूठी कहानी भी तैयार कर रखी थी। उसने सोचा था कि यदि पुलिस पूछताछ करेगी तो वह बताएगा कि वह किरण को लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया, मारपीट की और किरण को अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और जांच के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। रविवार को आरोपी दासमत बास्के को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी महिला की हत्या हुई थी?
महिला की पहचान किरण देवी के रूप में हुई थी।
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