मोनू मानेसर को पाक से धमकी मिली

गुरुग्राम के मोहित उर्फ मोनू मानेसर को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। धमकी देने वाले ने कहा कि वह आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम,गौरव चौधरी। गोरक्षक मोहित उर्फ मोनू मानेसर को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। मामले में मोनू मानेसर ने थाना प्रभारी मानेसर को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। मोनू मानेसर ने पुलिस शिकायत में बताया कि एक अगस्त की देर उसका भाई रोहित उसके नाम से बने इंस्टाग्राम अकाउंट का उपयोग कर रहा था। इसी दौरान सैफ अली खान नामक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल कर धमकियां दीं। आरोपी ने दावा किया कि वह पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा हुआ है। उसने इस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक व आतंकी नेटवर्क का नाम लेकर भयभीत करने का प्रयास किया और स्पष्ट रूप से कहा कि वह जल्द ही मोनू मानेसर को 100 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर देगा。

पुलिस कार्रवाई आरोपी ने केवल मोनू मानेसर को ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर उन्हें जान से मारने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निवासी उनके परिचित में भी जान से मारने की बात कही गई है। मोनू मानेसर ने घटना से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंप दिया गया है, ताकि उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा सके।

न्याय की मांग शिकायत में मांग की गई है कि आरोपी सैफ अली खान और उसके सहयोगियों पर भारतीय न्याय संहिता तथा आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए, और मोनू मानेसर, उनके परिवार व सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

पुलिस की प्रतिक्रिया पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जिस सोर्स से धमकी मिली है इसके रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है।