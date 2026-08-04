Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मोनू मानेसर को पाक से धमकी मिली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
Follow us on Google News
share

गुरुग्राम के मोहित उर्फ मोनू मानेसर को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। धमकी देने वाले ने कहा कि वह आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मोनू मानेसर को पाक से धमकी मिली

गुरुग्राम,गौरव चौधरी। गोरक्षक मोहित उर्फ मोनू मानेसर को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। मामले में मोनू मानेसर ने थाना प्रभारी मानेसर को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। मोनू मानेसर ने पुलिस शिकायत में बताया कि एक अगस्त की देर उसका भाई रोहित उसके नाम से बने इंस्टाग्राम अकाउंट का उपयोग कर रहा था। इसी दौरान सैफ अली खान नामक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल कर धमकियां दीं। आरोपी ने दावा किया कि वह पाकिस्तान के शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा हुआ है। उसने इस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक व आतंकी नेटवर्क का नाम लेकर भयभीत करने का प्रयास किया और स्पष्ट रूप से कहा कि वह जल्द ही मोनू मानेसर को 100 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर देगा。

ये भी पढ़ें:'100 गोलियां मारेंगे, बम से उड़ा देंगे'… गौरक्षक मोनू मानेसर को पाकिस्तान से धमकी! पेन ड्राइव में सबूत ले थाने पहुंचा

पुलिस कार्रवाई

आरोपी ने केवल मोनू मानेसर को ही नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर उन्हें जान से मारने की चेतावनी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निवासी उनके परिचित में भी जान से मारने की बात कही गई है। मोनू मानेसर ने घटना से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंप दिया गया है, ताकि उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा सके।

न्याय की मांग

शिकायत में मांग की गई है कि आरोपी सैफ अली खान और उसके सहयोगियों पर भारतीय न्याय संहिता तथा आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए, और मोनू मानेसर, उनके परिवार व सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

पुलिस की प्रतिक्रिया

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जिस सोर्स से धमकी मिली है इसके रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

मोहन मानेसर को किसने धमकी दी?
मोहन मानेसर को सैफ अली खान नामक व्यक्ति ने धमकी दी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pakistan Social Media Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।