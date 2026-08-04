दामाद की हत्या किए जाने का आरोप लगाकर दी तहरीर
नौगढ़ निवासी 35 वर्षीय पवन कुमार की प्रयागराज में मजदूरी के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। गंभीर हालत में उसे वाराणसी बीएचयू रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
नौगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के नौडिहां गांव निवासी 35 वर्षीय पवन कुमार नौगढ़ थाना क्षेत्र के बोझ गांव स्थित ननिहाल में रहता था। वह अक्सर मजदूरी करने बाहर जाता रहता था। इसी क्रम में प्रयागराज में मेहनत मजदूरी कर रहा था। बीते शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर साथियों ने उसे प्रयागराज स्वरूपरानी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी बीएचयू रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते मौत हो गई थी। शव घर पहुंचने पर मृतक के ससुर मिर्जापुर के परसौना गांव निवासी मोहन ने नौगढ़ थाने में तहरीर देकर दामाद की हत्या करने की आशंका जताई है।
इस दौरान पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उपनिरीक्षक अभय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा, उसी के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।
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