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संदिग्ध हालात में युवक की मौत, हत्या की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
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उसावां क्षेत्र के गौतरा गांव मोड़ के समीप युवक का शव मिलने के बाद बदहवास बैठी पत्नी व परिवार की महिलायें।

संदिग्ध हालात में युवक की मौत, हत्या की आशंका

बदायूं, संवाददाता। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद परिजनों ने गांव के ही दो लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि दोनों पहले भी मृतक को धमकी दे चुके थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम में हैंगिग से मौत होने की बात सामने आई है। मामला उसावां थाना क्षेत्र के दातागंज रोड स्थित गौतरा गांव के मोड़ का है। गौतरा पट्टी भौंनी निवासी भीमसेन 37 वर्ष पुत्र राधेश्याम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

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घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के छोटे भाई दामोदर ने बताया कि गांव के ही दो लोग उनके भाई को काफी समय से परेशान कर रहे थे और कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुके थे।दामोदर का कहना है कि उनके पास धमकी से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उनका आरोप है कि करीब तीन महीने पहले भी उनके भाई को धमकाया गया था। उन्होंने बताया कि भीमसेन ऑल इंडिया परमिट की डीसीएम चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके निधन के बाद एक बेटे और एक बेटी के भविष्य की चिंता परिवार को सता रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम में हैंगिग से मौत होने की बात सामने आई है। थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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