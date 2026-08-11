पत्नी की हत्या में फरार आरोपी गिरफ्तार

दादर और नागर हवेली के सिलवासा इलाके में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी ऋषभ कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऋषभ कुमार ने पत्नी छोटी उपाध्याय की हत्या की थी और उसका शव सूटकेस में छिपाकर फरार हो गया था। दो महीने बाद उसे चांदपुर क्षेत्र में मजदूरी करते समय पकड़ा गया।

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। दादर और नागर हवेली के सिलवासा इलाके में पत्नी की हत्या कर फरार आरोपी ऋषभ कुमार सिंह सोमवार को यहां पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह पहचान छिपाकर चांदपुर (मंडुवाडीह) इलाके में मजदूरी कर रहा था। एसटीएफ और सिलवासा पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद उसे रिमांड पर ले लिया।

अपराध की जांच एसटीएफ की वाराणसी इकाई के निरीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि नवादा (बिहार) में सिमरी गांव निवासी ऋषभ कुमार सिंह ने छोटी उपाध्याय से प्रेम विवाह किया था। इससे उसके परिजन खुश नहीं थे। वह अपनी पत्नी के साथ दादर और नागर हवेली राज्य में सिलवासा क्षेत्र के टोकड़ खड़ा मोहल्ले में किराये के मकान में रहता था। पत्नी आये दिन उस पर ससुराल ले जाने का दबाव बनाती थी जिससे विवाद होता था। आरोप है कि नौ जून की शाम उसने उसकी हत्या कर दी। उसका शव सूटकेस में छिपाकर वह फरार हो गया। करीब दो महीने बाद तीन अगस्त को मकान मालिक ने उसका कमरा खोला तो सूटकेस में छोटी उपाध्याय का शव मिला।

पुलिस की कार्रवाई उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि मकान मालिक की सूचना पर आरोपी ऋषभ कुमार सिंह के खिलाफ पत्नी की हत्या का मुकदमा सिलवासा थाने में दर्ज था। घटना के बाद से वह फरार था। इस बीच, सिलवासा पुलिस को उसके चांदपुर (मंडुवाडीह) में पहचान छिपाकर मजदूरी करने की सूचना मिली। उसने एसटीएफ की वाराणसी इकाई से संपर्क कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसटीएफ उपनिरीक्षक अंगद सिंह यादव और विनय मौर्य शामिल रहे।