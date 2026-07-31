तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा, कहकर मार दी गोली

आदित्य पिछले पांच दिन से अनुष्का की हत्या की प्लानिंग करके बैठा था। अपने पुराने साथी और हथियार तस्कर सावेज से पिस्टल लेकर आया था। अनुष्का ने जब से आर्यन के नाम का टैटू देखा था, वो पागल सा हो गया था। 11 दिन पहले ही आदित्य ने अपने इस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर सिर में गोली मारने की धमकी दी थी। फोन पर भी आरोपी ने अनुष्का को धमकाया था कि आर्यन और उसे एक साथ मारेगा। बुधवार शाम को भी आरोपी आदित्य ने फोन कर छात्रा को मिलने के लिए बुलाया था।

अनुष्का ने साफ कह दिया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आदित्य इसी को लेकर बौखला गया और कहा कि तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा और अनुष्का को सिर पर गोली मार दी। पुलिस फिलहाल आदित्य के मोबाइल की जांच कराने में लगी है, लेकिन उसका लॉक नहीं खुला है। फोन खुलेगा तो कई बातों का खुलासा होगा।

अनुष्का और आदित्य का संबंध

आदित्य और अनुष्का का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों में बातचीत होती थी, जिसका खुलासा आदित्य के परिजनों ने किया है। दोनों की बातचीत के कुछ स्क्रीन शॉट भी मीडिया के साथ साझा किए गए हैं। ये भी बताया कि आदित्य ने कई बार अनुष्का के नंबर पर कुछ रकम ट्रांसफर की थी। इसका भी डिजिटल प्रमाण मौजूद है। पुलिस को भी इसके प्रमाण दिए गए हैं। वहीं, दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस जांच जारी है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की मानें तो आदित्य के जेल जाने के बाद अनुष्का से संपर्क खत्म हो गया था। अनुष्का के परिजनों ने भी उस पर पाबंदी लगा दी थी। इसी दौरान आदित्य की हिस्ट्रीशीट भी खुल गई थी। ऐसे में परिजनों ने अनुष्का को समझाया कि आदित्य के साथ रही तो पुलिस कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी ओर, अनुष्का का संपर्क आर्यन नाम के युवक से हो गया। पुलिस अधिकारियों की मानें तो अनुष्का ने आर्यन के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। कुछ दिन पहले आदित्य जेल से बाहर आया तो लगातार अनुष्का से मिलने और बातचीत का प्रयास कर रहा था। हालांकि अनुष्का ने साफ कर दिया था कि सब खत्म हो चुका है।