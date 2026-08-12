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प्रेमिका के पिता व चाचा ने युवक को पीटकर मार डाला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कसया थाना क्षेत्र के गांव चुरामन छपरा में 24 वर्षीय युवक मोहित मद्धेशिया की प्रेम प्रसंग के चलते पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव गोबरही-हेतिमपुर मार्ग पर मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य की तलाश जारी है।

प्रेमिका के पिता व चाचा ने युवक को पीटकर मार डाला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

टेकुआटार/अहिरौली राजा (कुशीनगर), हिन्दुस्तान संवाद। कसया थाना क्षेत्र के गांव चुरामन छपरा में सोमवार की देर रात नये मकान में अकेले सो रहे 24 वर्षीय युवक की प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह युवक का शव घर के सामने गोबरही-हेतिमपुर मार्ग पर मिला। आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने शव रखकर पहले हेतिमपुर-गोबरही मार्ग और इसके बाद रामकोला-कसया मुख्य मार्ग स्थित गोबरही चौराहे पर पांच घंटे तक रोड जाम किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। तीन घंटे बाद ही पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमिका के पिता व चाचा ने युवक की हत्या की थी।

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मुख्य हत्यारोपी प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।चुरामन छपरा निवासी योगेंद्र मद्धेशिया का 24 वर्षीय बेटा मोहित मद्धेशिया रात में भोजन करने के बाद नये मकान में प्रतिदिन की भांति सोने चला गया। मंगलवार को सुबह गोबरही-हेतिमपुर मार्ग पर सड़क के किनारे उसका शव देख किसी ने परिजनों की सूचना दी। युवक की पीट कर हत्या की गयी थी। आक्रोशित लोगों ने परिजनों के साथ हेतिमपुर-गोबरही मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने तथा मौके पर अधिकारियों के बुलाने की जिद पर अड़े थे। तीन घंटे बाद आक्रोशित लोगों ने शव को तीन किमी दूर रामकोला-कसया मार्ग स्थित गोबरही चौराहे पर रख कर रोड जाम कर दिया। पीएसी और एलआईयू की टीम के साथ मौके पर पहुंचे सीओ कसया डॉ अजय कुमार सिंह और एसडीएम कसया विवेक कुमार मिश्र ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। परिजन तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। दो घंटे तक जाम लगाने के बाद आक्रोशित लोग मेन सड़क पर टेंट लगाना शुरू किया तो पुलिस ने जाम कर रहे लोगों पर बल प्रयोग कर हटा दिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के पिता योगेंद्र की तहरीर पर अरविंद गोंड व शैलेष निवासी भठही व दो अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया।

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