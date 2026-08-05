Ara News: तीन धुर जमीन के विवाद में युवक को पट्टीदारों ने घर से खींच पीटकर मार डाला

घटना का विवरण

-इलाज के दौरान आरा सदर अस्पताल में बुधवार की सुबह युवक ने तोड़ दिया दम -परिजनों ने चचेरे भाइयों सहित अन्य पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने का लगाया आरोप -दो महिलाओं समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस आरा। हिन्दुस्तान संवाददाता भोजपुर के इमादपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में महज तीन धुर जमीन के विवाद में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी। रविवार की रात मारपीट में जख्मी युवक की इलाज के दौरान बुधवार की सुबह आरा सदर अस्पताल में मौत हो गयी। मृत युवक विशुनपुरा गांव निवासी स्व. बंशी महतो का 35 वर्षीय पुत्र कृष्णा महतो था।‌ उसके पेट और दाहिने हाथ के बांह पर लाल और काले रंग के निशान मिले हैं। परिजनों की ओर से चचेरे भाई सहित अन्य लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। बड़ी बहन कमला देवी ने बताया कि कृष्णा महतो का अपने चचेरे भाई सुरेंद्र महतो से तीन धुर जमीन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। रविवार की रात कृष्णा महतो ने अपनी बेटी इंदु से पकौड़ी बनाने की बात कह घर से बाहर निकल गये। तभी सुरेंद्र महतो सहित पांच-छह लोगों ने उसे पकड़ लिया और खींच कर अपने घर के पास ले गए। वहां सभी ने लाठी-डंडों से कृष्णा की जमकर पिटाई कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए तरारी सीएचसी ले जाया गया। मंगलवार को आरा सदर अस्पताल लाया गया। वहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर इमादपुर थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। कमला देवी की ओर से उसके चचेरे भाई सुरेंद्र महतो और उसके दो पुत्र सहित पांच छह अन्य लोगों पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर अपने भाई कृष्णा महतो की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इधर, इमादपुर थानाध्यक्ष सुनीत कुमार सिंह के अनुसार कृष्णा महतो की बेटी इंदु ने बताया है कि रविवार की रात करीब 11 बजे पट्टीदारों ने उसके पिता को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। उनकी इलाज के दौरान बुधवार की सुबह सदर अस्पताल में हो गई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करती हुई आरोपित पक्ष की दो महिलाओं समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कृष्णा महतो पांच भाई और चार बहनों में छोटा था। उसके परिवार मे पुत्र लल्लू और पुत्री इंदु है। उसकी पत्नी की मौत दस वर्ष पूर्व हो गई थी। घटना के बाद उसके घर में कोहराम मच गया है।