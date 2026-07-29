लाठी-डंडे से पीटकर अधेड़ को मार डाला

बिन्द थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में हुई घटना भूमि विवाद व रास्ते को लेकर चल रहा था झगड़ा फोटो : बिन्द हत्या-बिन्द के नौरंगा गांव में बुधवार को घटना की जांच करते इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा व अन्य। बिन्द, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में बुधवार को बदमाशों ने अधेड़ को लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला। मृतक 42 वर्षीय अमरजीत केवट है। घटना का कारण पड़ोसियों के साथ चल रहे भूमि व रास्ता के विवाद को बताया जा रहा है। उनके पुत्र शिवराज कुमार ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ने बताया कि पड़ोस के लोगों के साथ काफी दिनों से जमीन व रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। बुधवार को इसी विवाद में पड़ोसियों ने लाठी-डंडे व धारदार हथियार से हमला कर दिया। बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में वे गंभीर रूप से जख्मी हो गये। ग्रामीणों की मदद से परिजन उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गये। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।