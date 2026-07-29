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नशा पान करने से रोका तो ईंट भट्ठे की निगरानी कर रहे मुंशी की कर दी हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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नशा पान करने से मना करने पर नशेड़ियों ने एक मुंशी की हत्या कर दी। महुआ पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच शुरू की। आरोपी नीतेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मृतक शीतल पासवान के पोते ने उन्हें भट्टे पर मृत पाया था।

नशा पान करने से रोका तो ईंट भट्ठे की निगरानी कर रहे मुंशी की कर दी हत्या

नशा पान करने से मना करने पर नशेड़ियों ने बंद चिमनी भट्टे पर रक्षा के लिए रात में रहकर रखवाली कर रहे एक मुंशी की हत्या कर दी। इसका उद्वेदन महुआ पुलिस ने विभिन्न साक्ष्य के आधार पर की। बुधवार को पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी विज्ञप्ति और महुआ डीएसपी द्वारा दिए गए जानकारी में बताया गया कि बीते 25 जुलाई को महुआ थाने के शाहपुर चकूमर मानपुर निवासी वृद्ध शीतल पासवान का शव लक्ष्मीपुर में विजय चौरसिया के बंद पड़े चिमनी भट्टे पर संदिग्ध अवस्था में पाया गया था।

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हत्या के संभावित कारण

जिस पर पुलिस ने विभिन्न बिंदुओं से जांच की जांच के दौरान पाया गया कि यहां श्रवन कुमार और नीतेश कुमार प्रतिदिन चिमनी भट्टे पर नशा पान करने के लिए आता था। जिसका विरोध शीतल पासवान किया करते थे। इसी बीच दोनों चिमनी भट्टे पर नशापन के लिए पहुंचे। जिसका शीतल पासवान ने विरोध किया। इस दौरान आरोपी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।

पुलिस की कार्रवाई

इसको लेकर महुआ थाने के ही रामपुर निवासी पुनीतलाल पासवान के पुत्र नीतेश कुमार को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस दौरान पुलिस ने उसे थाने से ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं दूसरे की तलाश जारी है। मालूम हो कि मृतक शीतल पासवान जब दोपहर तक घर नहीं पहुंचे तो उनका पोता खोजने के लिए निकला। जहां भट्टे पर मच्छरदानी लगे बिछावन पर वह मृत पाए गए थे। -नवनीत कुमार

सामान्य प्रश्न

किस कारण से मुंशी की हत्या की गई?
नशा पान करने से मना करने पर नशेड़ियों ने मुंशी की हत्या की।

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