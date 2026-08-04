Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उपचार करने निकले चिकित्सक का शव पेड़ से लटका मिला

By Parnav Aggarwal
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

पशुओं का उपचार करने निकले चिकित्सक का शव पेड़ से लटका मिलापशुओं का उपचार करने निकले चिकित्सक का शव पेड़ से लटका मिलापशुओं का उपचार करने निकले चिकित्सक

उपचार करने निकले चिकित्सक का शव पेड़ से लटका मिला

बिहारीगढ़। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के मनोहरपुर स्थित रेस्ट एरिया के पास यूकेलिप्टस के पेड़ से पशु चिकित्सक का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बादशाहपुर निवासी डॉ राजवीर सैनी के रूप में हुई है। वहीं, परिजनों ने हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। सूचना पर बिहारीगढ़ पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

शव का पता लगना

सोमवार सुबह मनोहरपुर के एक किसान के खेत में ग्रामीणों ने पेड़ से शव लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर शिनाख्त कराई। तो मृतक की पहचान बादशाहपुर निवासी 50 वर्षीय राजवीर सैनी पुत्र भरत सिंह सैनी के रूप में हुई। मृतक के बड़े भाई सौतन सिंह ने बताया कि राजवीर कई वर्षों से देहरादून में रहकर पशु चिकित्सा का कार्य करते थे। रविवार शाम करीब चार बजे वह देहरादून से सतपुरा गांव में पशुओं का उपचार करने के लिए निकले थे।

परिजनों का आरोप

देर रात तक घर नहीं लौटने पर पत्नी ने मोबाइल पर संपर्क किया तो राजवीर ने बाद में बात करने की बात कहकर फोन काट दिया। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सोमवार सुबह शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि राजवीर की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस के अनुसार, पीआरवी को ग्राम मनोहरपुर के जंगल में शव लटके होने की सूचना मिली थी। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अन्य तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है.

फोरेंसिक जांच

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। -प्रिया यादव, सीओ बेहट

सामान्य प्रश्न

डॉक्टर राजवीर सैनी का शव कहाँ से मिला?
डॉक्टर राजवीर सैनी का शव दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के मनोहरपुर स्थित रेस्ट एरिया के पास यूकेलिप्टस के पेड़ से लटका मिला।
Parnav Aggarwal

लेखक के बारे में

Parnav Aggarwal

प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।

परिचय एवं अनुभव
प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।

कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।

कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।

और पढ़ें
Uttarakhand Saharanpur Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।