करण की हत्या में गुत्थियों को सुलझाने में जुटी पुलिस
सरायढेला जगजीवन नगर में शनिवार सुबह टोटो चालक करण कुमार राम की हत्या की घटना में पुलिस जांच कर रही है। मुख्य आरोपी कन्हाई लाल भट्टाचार्य और अन्य को गिरफ्तार किया गया है। करण का चोरी का इतिहास है, लेकिन पुलिस अन्य कारणों की जांच कर रही है। मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
सरायढेला जगजीवन नगर में शनिवार सुबह हुई टोटो चालक करण कुमार राम की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या मामले में पुलिस चोरी के प्रयास सहित अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस इस हत्याकांड की कई गुत्थियों को सुलझाने में जुटी है। कांड में गिरफ्तार नामजद आरोपी व पड़ोसी शिव प्रकाश और कन्हाई लाल भट्टाचार्य को रविवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश सोय ने बताया कि मृतक करण का चोरी का इतिहास रहा है। मुख्य आरोपी कन्हाई लाल की ओर से बताया गया कि वह चोरी के लिए घर में घुसा था, हालांकि पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।
कांड के तीसरे प्रमुख आरोपी व सेंट्रल अस्पताल का ड्रेसर मुक्तेश्वर महतो की सरगर्मी से तलाश चल रही है। अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है।दरअसल, पुलिस को चोरी की थ्योरी पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। यदि वह चोरी के लिए गया भी था तो पड़ोसी होने के नाते भीड़ का इतना आक्रोश समझ से परे है। यह किसी के लिए विश्वास लायक प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि गृह स्वामी आक्रोश में आ भी गया तो पड़ोस के लोग संयम बरत सकते थे। यदि चोरी का मामला था तो पिटाई के बाद भी आक्रोशितों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। उसे तड़पते हुए क्यों छोड़ दिया, पास में रहने वाले उसके घरवालों को सूचना क्यों नहीं दी। ये बातें कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस घटना की गहराई से जांच करने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन