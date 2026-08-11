Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आरोपी चुप, रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

फतेहपुर में शिक्षिका शालिनी यादव की हत्या के मुख्य आरोपी उसके पति दिलीप यादव ने चार दिन से चुप्पी साध रखी है। पुलिस शालिनी के परिजनों से पूछताछ कर रही है, जबकि आरोपी के दोनों भाई गायब हैं। शालिनी के सीर और पैर पर हमले के निशान मिले हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी की योजना बना रही है।

आरोपी चुप, रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ जारी

फतेहपुर। शहर के शादीपुर नासेपीर रोड पर हुई शिक्षिका शालिनी यादव की हत्या का मुख्य आरोपी उसका पति शिक्षक दिलीप यादव चार दिन से चुप है। पुलिस साक्ष्यों के बाद भी आरोपी को जेल भेजने से कतरा रही है। आरोपी की चुप्पी ने रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुकदमें में नामजद दिलीप के दोनों भाइयों को भी पुलिस अब तेजी से तलाश कर रही है। बिंदकी, खजुहा तक पुलिस छापेमारी कर रही है। दोनों के मोबाइल बंद है। जिससे रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस सूत्रों की मानें तो पुलिस दिलीप और उसके दोनों भाइयों को आमने सामने बिठा के पूछतांछ कर सबूत जुटाना चाह रही है।

ये भी पढ़ें:दिलीप की चुप्पी से हत्या की कड़ियां जोड़ना खाकी की चुनौती

बता दें कि शनिवार सुबह नासेपीर निवासी शिक्षक दिलीप कुमार यादव ने अपने भाइयों और ससुराल वालों को फोनकर सूचना दी कि शालिनी घर में बाथ टब में गिर गई है और गंभीर है। इसके बाद वह पत्नी को जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दिलीप शव लेकर वापस घर आ गया। घटना की खबर मिलते ही शालिनी के पिता धर्म सिंह यादव और मां फूलमती परिजनों के साथ पहुंचे थे। मां फूलमती ने देखा कि बेटी के सिर और पैर पर किसी धारदार हथियार से वार किए जाने के गहरे निशान थे। इस पर उन्होंने दामाद दिलीप पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दिलीप को हिरासत में ले लिया था। मृतका के पिता धर्म सिंह यादव की तहरीर पर दिलीप और उसके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि पूछतांछ जारी है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Fatehpur News Fatehpur Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।