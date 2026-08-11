आरोपी चुप, रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ जारी

फतेहपुर। शहर के शादीपुर नासेपीर रोड पर हुई शिक्षिका शालिनी यादव की हत्या का मुख्य आरोपी उसका पति शिक्षक दिलीप यादव चार दिन से चुप है। पुलिस साक्ष्यों के बाद भी आरोपी को जेल भेजने से कतरा रही है। आरोपी की चुप्पी ने रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुकदमें में नामजद दिलीप के दोनों भाइयों को भी पुलिस अब तेजी से तलाश कर रही है। बिंदकी, खजुहा तक पुलिस छापेमारी कर रही है। दोनों के मोबाइल बंद है। जिससे रिश्तेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस सूत्रों की मानें तो पुलिस दिलीप और उसके दोनों भाइयों को आमने सामने बिठा के पूछतांछ कर सबूत जुटाना चाह रही है।

बता दें कि शनिवार सुबह नासेपीर निवासी शिक्षक दिलीप कुमार यादव ने अपने भाइयों और ससुराल वालों को फोनकर सूचना दी कि शालिनी घर में बाथ टब में गिर गई है और गंभीर है। इसके बाद वह पत्नी को जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दिलीप शव लेकर वापस घर आ गया। घटना की खबर मिलते ही शालिनी के पिता धर्म सिंह यादव और मां फूलमती परिजनों के साथ पहुंचे थे। मां फूलमती ने देखा कि बेटी के सिर और पैर पर किसी धारदार हथियार से वार किए जाने के गहरे निशान थे। इस पर उन्होंने दामाद दिलीप पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दिलीप को हिरासत में ले लिया था। मृतका के पिता धर्म सिंह यादव की तहरीर पर दिलीप और उसके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि पूछतांछ जारी है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।