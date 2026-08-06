समधी की हत्या करने वाले हिस्ट्रीशीटर सहित छह आरोपी गिरफ्तार
इमलिया सुल्तानपुर के मातिनपुरवा गांव में एक सफाई कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह मृतक के बेटे द्वारा आरोपी की बेटी से प्रेम विवाह करना बताया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की है।
इमलिया सुल्तानपुर, संवाददाता। इमलिया सुल्तानपुर के मातिनपुरवा गांव के पास मंगलवार रात हुई सफाई कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देशी बंदूक व कारतूस भी बरामद किया है। पुलिसिया लापरवाही के बाद हुई इस सनसनीखेज हत्या के मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल ने एक दरोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है।इमलिया सुल्तानपुर इलाके के बेलामऊ गांव निवासी सफाईकर्मी विजय विक्रम की मंगलवार देर रात मातिनपुरवा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की यह वारदात मृतक के बेटे द्वारा आरोपी की बेटी से प्रेम विवाह करने की रंजिश में अंजाम दी गई है।
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने हिस्ट्रीशीटर बदलू राठौर पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी बदलू और महेश ने खुद ही पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि मामले में बेलामऊ खुर्द निवासी बदलू, महेश, संजीव, सरवन उर्फ श्रवण, ऊदन और रामभजन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताया कि मुख्य आरोपी बदलू ने पूछताछ में बताया कि मृतक विजय विक्रम के बेटे अमन उर्फ अंग्रेज ने करीब आठ माह पूर्व उसकी पुत्री को भगाकर प्रेम विवाह कर लिया था। इसी रंजिश में उसने अपने भाई महेश के साथ मिलकर हत्या कर दी है। बताया कि आरोपी संजीव व श्रवण ने मृतक को पकड़ा था। वहीं, ऊदन व रामभजन निगरानी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से एक देसी बंदूक और कारतूस बरामद हुई हैं। थानाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने बेलामऊ में अंतिम संस्कार किया। घटना के लापरवाही सामने आने पर एसपी ने दरोगा मोहम्मद शमीम खान, हेड़ कांस्टेबल राघवेंद्र मिश्र को निलंबित कर दिया है।
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