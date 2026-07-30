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झोंपड़ी से निकालने पर बौखलाया था सुखवीर, साधू को उतारा मौत के घाट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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सिकंदरपुर वैश्य थाने के कादरगंज गंगा घाट के पास साधू भाय सिंह की हत्या कर दी गई। आरोपी सुखवीर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि साधू ने उसे झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया था। इस विवाद के कारण गुस्से में आकर सुखवीर ने साधू का गला घोंटकर हत्या की और झोंपड़ी में आग लगा दी। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

झोंपड़ी से निकालने पर बौखलाया था सुखवीर, साधू को उतारा मौत के घाट

थाना सिकन्दरपुर वैश्य इलाके में कादरगंज गंगा घाट के पास रह रहे साधू भाय सिंह की गला घोंटककर एवं झोंपड़ी में आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले साधू के भेष में रहने वाले सुखवीर उर्फ सुखराम ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। घटना से पन्द्रह दिनों पहले ही साधू भाय सिंह ने सुखवीर को झोंपड़ी से निकाल दिया था। जिससे वह बौखलाया हुआ था। गुस्सैल स्वभाव के सुखवीर पर सनक सवार हुई और साधू की हत्या कर डाली। आरोपी अब जेल में है। थाना सिकंदरपुर वैश्य प्रभारी रंजीत कुमार ने आरोपी से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां बताईं।

थानाध्यक्ष ने बताया कि, आरोपी पर बैंक का पांच लाख रुपये का लोन चल रहा है, जिस पर उसने अपनी बहन के यहां गांव खड़िया में ढाबा चलाया था, लेकिन कामकाज ठीक से नहीं चलने पर वह साधू के भेष में रहने लगा और कादरगंज घाट पर आ गया। यहां वह झोंपड़ी डाल कर रहे साधू भाय सिंह के यहां डेरा डाले रहा। पुलिस के मुताबिक सनकी और गुस्सैल किस्म के सुखवीर सिंह से कुछ दिनों पहले ही साधू भाय सिंह से विवाद हो गया था। जिस पर भाय सिंह ने सुखवीर को झोंपड़ी से निकाल दिया था। इससे सुखवीर नाराज होकर भाय सिंह से खुन्नस मानने लगा। इसके बाद 13 जुलाई को साधू की भाय सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। साधू भाय सिंह की हत्या करने के बाद वह भाग गया। इस मामले में परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि, सुखवीर उर्फ सुखराम उर्फ लूला बाबा पुत्र ब्रजलाल निवासी गढी रिसौली थाना बिल्सी जनपद बदायूं को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।

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