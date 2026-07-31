रोहित हत्याकांड: छात्र को सिर में मारी गई थी दो गोली

मनिहारी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र रोहित यादव की दो गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पुलिस तीन टीमों के साथ हत्या के खुलासे में जुटी है। शव का अंतिम संस्कार गाजीपुर के श्मशान घाट पर किया गया। सोशल मीडिया पर हत्या से संबंधित ऑडियो भी वायरल हो रहा है।

मनिहारी, हिन्दुस्तान संवाद। शादियाबाद थाना क्षेत्र के करीमुल्लाहपुर गांव के पास प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र रोहित यादव की दो गोली मारकर हत्या की गई थी। एक गोली पार हो गई थी तो दूसरी सिर में फंसी थी। दो डॉक्टरों के पैनल के पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट में ये बाते सामने आई हैं। हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें लगी हैं।

शव का अंतिम संस्कार वहीं रोहित यादव का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शव को कुछ समय के लिए पैतृक गांव भुवनपुरा (फत्तेपुर), थाना रानीपुर, जनपद मऊ ले गए। इसके बाद शुक्रवार की सुबह गाजीपुर के श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि पिता राजेंद्र यादव ने दी। बता दें कि रोहित यादव अपने ननिहाल मरदापुर थाना सादात में रहता था। वह वाराणसी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ ट्रेडिंग का काम करता था।

पुलिस जांच वह बुधवार सुबह पांच बजे दोस्तों से सादात जाने की बात कहकर वाराणसी से निकला था। वह दिनभर कहां रहा और करिमुल्लाहपुर नहर तक कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। सर्विलांस टीम मृतक की कॉल डिटेल (सीडीआर), सोशल मीडिया पर गतिविधियों के अलावा वाराणसी-सादात- शादियाबाद मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आधा दर्जन से अधिक दोस्तों व रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन का शव लेकर पैतृक गांव मऊ जिले के रानीपुर पहुंचे। जहां परिजनों के रोने- बिलखने से चीख पुकार मच गई। थाना प्रभारी बागेश विक्रम सिंह ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी के साथ तीन विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ऑडियो गाजीपुर। हत्याकांड से जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में रोहित यह कहता सुनाई दे रहा है कि वह ट्रेन पकड़ने सादात रेलवे स्टेशन आया था, जहां कुछ लड़के उसे मारने पहुंचे हैं और वह अपनी जान बचाकर भाग रहा है। इसमें उसने कुछ लड़कों के नाम भी लिया हैं। थानाध्यक्ष वागीश विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच कर रही है।