एक कट्ठा जमीन के लिए नवविवाहिता की हत्या

सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र के भीसा वार्ड में एक नवविवाहिता मनीषा कुमारी की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। मनीषा की शादी मई 2026 में हुई थी, और आरोप है कि पति और ससुराल वाले उसे जमीन के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।

सक्षम वर्मा सीतामढ़ी। डुमरा थाना क्षेत्र के भीसा वार्ड 43 में एनएच किनाने की एक कट्ठा जमीन के लिए मंगलवार रात नवविवाहिता की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद ससुराल पक्ष द्वारा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाने की तैयारी की जा रही थी।

हत्या का आरोप और परिवार की कहानी मृतका की पहचान बाजपट्टी थाना क्षेत्र के पटदौरा गांव निवासी मिथिलेश कुमार की पत्नी मनीषा कुमारी के रुप में की गयी। इस बावत मृतका के पिता बथनाहा थाना क्षेत्र के दोस्तपुर निवासी कमोद प्रसाद ने डुमरा थाने में हत्या की एफआईआर करायी है। मामले में पुलिस ने मृतका के परिजनों के आरोप के आधार पर पति मिथलेश कुमार, ससुर नवल किशोर राय और सास सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

शादी और अत्याचार डुमरा थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता कमोद प्रसाद ने बताया कि उनकी 26 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी की शादी 6 मई 2026 को बाजपट्टी थाना क्षेत्र के पटदौरा गांव निवासी मिथिलेश कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में करीब चार लाख रुपये के जेवर, घरेलू सामान व अन्य उपहार दिए गए थे।

पारिवारिक तनाव और प्रताड़ना बारात खर्च के नाम पर 24,900 रुपये भी दिए गए थे। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से पति मिथिलेश कुमार, ससुर नवल किशोर राय, सास सुमित्रा देवी और ननद नीतू कुमारी फोरलेन सड़क किनारे स्थित एक कट्ठा जमीन पति के नाम कराने का दबाव बनाने लगे।

मांग पूरी नहीं होने पर मनीषा के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। परिजनों ने कई बार समझौते का प्रयास किया, लेकिन आरोपित जमीन नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते रहे। परिजनों के अनुसार, पिछले शनिवार मनीषा को भीसा स्थित आवास ले जाया गया, जहां उसे कथित तौर पर जहर देकर मार दिया गया। उनका दावा है कि मृतका के गले पर जख्म के निशान भी थे।

आरोप है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए और पुलिस को इसकी जानकारी दी।

पुलिस कार्रवाई डुमरा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पति मिथिलेश कुमार, सास सुमित्रा देवी और ससुर नवल किशोर राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।