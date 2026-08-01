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आरती की हत्या में सात नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव सहसपुर में नवविवाहिता आरती की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर सा

आरती की हत्या में सात नामजद

कोतवाली क्षेत्र के गांव सहसपुर में नवविवाहिता आरती की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। मृतका की मां शांति देवी पत्नी स्वर्गीय छोटेलाल ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में प्रदीप पुत्र बांकेलाल, धर्मेश व रिंकू पुत्र नेकीराम, मंजेश, संजय व पिंकू पुत्र बांकेलाल और छोटा वर्मा पुत्र खुशीराम को नामजद किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी प्रदीप कुमार मृतका आरती से एकतरफा प्रेम करता था।

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करीब एक माह पूर्व आरती की शादी हो जाने के बाद वह उससे नाराज और मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। आरती के मायके आने की जानकारी मिलने पर उसने वारदात की योजना बनाई। गुरुवार को जब आरती घर के बाहर बरामदे में सो रही थी तभी प्रदीप ने उस पर चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि इस वारदात में अन्य नामजद आरोपियों की भी भूमिका रही। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष विवेचना की जा रही है और सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

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