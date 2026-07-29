माकपा नेता की चाकू से गोदकर हत्या, इलाके में तनाव
रहिका थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम अपराधियों ने माकपा नेता भागवत यादव (65) की चाकू गोदकर हत्या कर दी। खड़ौआ गांव निवासी भागवत यादव को बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसे सुनियोजित हत्या करार दिया गया है।
रहिका (मधुबनी), निज संवाददाता। रहिका थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम अपराधियों ने एक माकपा नेता की चाकू गोदकर हत्या कर दी। खड़ौआ गांव निवासी और माकपा की खड़ौआ शाखा के सचिव भागवत यादव (65) पर डंडी तालाब के पास आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया। अपराधियों ने उनके पेट में ताबड़तोड़ चाकू मारे और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों के अनुसार भागवत मंगलवार शाम कपिलेश्वर चौक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद खड़ौआ गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का है, जिस पर पुलिस नजर बनाए हुए है।
घटना की प्रतिक्रियाएँ
माकपा नेताओं ने इसे सुनियोजित हत्या करार देते हुए पुलिस-प्रशासन पर अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया है। पार्टी के बिहार राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि भागवत यादव गरीबों, किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले जुझारू नेता थे। उनकी हत्या लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो माकपा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने कहा कि भागवत यादव जीवनभर गरीबों व भूमिहीनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे और कई बार जेल भी गए।
कानूनी कार्रवाई
माकपा नेता भागवत यादव पर मंगलवार को अपराधियों ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था। बुधवार को इलाज के क्रम में उनकी मौत होने की जानकारी मिली है। फिलहाल परिजनों की ओर से आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलते ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
-आनंद कुमार कश्यप, थानाध्यक्ष, रहिका
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