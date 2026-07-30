युवक की हत्या कर शव धान के खेत में फेंका

मधेपुरा, कार्यालय संवाददाता शहर के एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत लैब संचालक की हत्या कर दी गयी। शव को बोरा में बंद कर धान के खेत में फेंक दिया गया। बुधवार की देर शाम बोरे से युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के बालम गढ़िया वार्ड एक निवासी स्व. अंगद यादव का पुत्र बाबू साहब यादव (24) के रूप में हुई। परिजनों गले में फंदा लगा कर उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

घटना का विवरण

बताया गया कि मृतक बाबू साहद करीब दो वर्षों से शहर के एक निजी नर्सिंग होम में लैब में मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। वह बुधवार को सुबह करीब साढ़े सात बजे सहरसा जिले के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र सबैला भगवानपुर गांव स्थित अपने दोस्त मनी कुमार यादव के घर जाने की बात कह कर अपने घर से निकला था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे तक परिजनों की उससे बात हुई। करीब एक घंटे बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। परिजनों ने उसके दोस्त मनी कुमार यादव से संपर्क किया तो बताया गया कि वह गाड़ी लेकर कहीं गया है। बुधवार की देर शाम रतनपुरा- दुधैला रोड स्थित धान के खेत में एक बोरा पड़ा देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो बाबू साहब का शव बरामद हुआ। मृतक की पत्नी निशा कुमारी ने मृतक के दोस्त व उसके परिवार के लोगों के खिलाफ अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया है।