पीछे से सटाकर मारी गई थी हिस्ट्रीशीटर को गोली

फतेहपुर। हिस्ट्रीशीटर की हत्या गोली मारकर की गई थी। सिर में पीछे से सटाकर गोली मारी गई थी। गोली आर-पार नहीं हुई है। सिर के अंदर ही फंसी हुई थी। पुलिस की अब तक की जांच में मृतक के कई महिलाओं के संपर्क में होने बात सामने आई है। पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछतांछ शुरु की है। पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर सकती है। बता दें कि सदर कोतवाली के बकंधा रोड में भैरमपुर के पास गुरुवार सुबह राधानगर निवासी 35 वर्षीय रामप्रकाश गुप्ता उर्फ लक्ष्मी का रक्तरंजित शव मिला था। सिर में पीछे की तरफ से चोट थी। शव देखकर लगा था कि किसी वजनी चीज से हमला कर हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि हुई है। गोली मारने के तरीके से पुलिस भी हैरान है। गन शॉट इस तरह से है कि गोली सिर से बाहर नहीं निकल पाई जो कि अधिकांश मामलों में होता नहीं है। गोली यदि नजदीक से मारी गई है तो आर-पार हो जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मृतक राधानगर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उस पर चोरी, नकबजनी के कई मुकदमें दर्ज थे। घटनास्थल के पास मृतक का मोबाइल, शराब की बोतल, खाली गिलास और नमकीन के पैकेट आदि भी मिले थे। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि गोली मारकर हत्या की गई है। कुछ लोगों से पूछतांछ की जा रही है। मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई गई है। कुछ महिलाओं से संबंध की बात सामने आई है। जल्द खुलासा कर दिया जाएगा।