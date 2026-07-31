पीछे से सटाकर मारी गई थी हिस्ट्रीशीटर को गोली
फतेहपुर में हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश गुप्ता की हत्या गोली मारकर की गई थी। पुलिस ने जांच में कई महिलाओं के संपर्क का पता लगाया है। चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई है कि सिर में गोली लगी, जो पूरी तरह नहीं निकली।
फतेहपुर। हिस्ट्रीशीटर की हत्या गोली मारकर की गई थी। सिर में पीछे से सटाकर गोली मारी गई थी। गोली आर-पार नहीं हुई है। सिर के अंदर ही फंसी हुई थी। पुलिस की अब तक की जांच में मृतक के कई महिलाओं के संपर्क में होने बात सामने आई है। पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछतांछ शुरु की है। पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर सकती है। बता दें कि सदर कोतवाली के बकंधा रोड में भैरमपुर के पास गुरुवार सुबह राधानगर निवासी 35 वर्षीय रामप्रकाश गुप्ता उर्फ लक्ष्मी का रक्तरंजित शव मिला था। सिर में पीछे की तरफ से चोट थी। शव देखकर लगा था कि किसी वजनी चीज से हमला कर हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि हुई है। गोली मारने के तरीके से पुलिस भी हैरान है। गन शॉट इस तरह से है कि गोली सिर से बाहर नहीं निकल पाई जो कि अधिकांश मामलों में होता नहीं है। गोली यदि नजदीक से मारी गई है तो आर-पार हो जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मृतक राधानगर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उस पर चोरी, नकबजनी के कई मुकदमें दर्ज थे। घटनास्थल के पास मृतक का मोबाइल, शराब की बोतल, खाली गिलास और नमकीन के पैकेट आदि भी मिले थे। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि गोली मारकर हत्या की गई है। कुछ लोगों से पूछतांछ की जा रही है। मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई गई है। कुछ महिलाओं से संबंध की बात सामने आई है। जल्द खुलासा कर दिया जाएगा।
खाते में जमा थी मकान बिक्री की रकम
खुशवक्त राय नगर राधानगर का मकान 75 लाख में मृतक के पिता ने बेचा था। जिसमें मृतक के हिस्से में साढ़े 27 लाख रुपये मिले थे। वह रुपये उसके खाते में जमा थे। सूत्रों की मानें जो महिलाएं मृतक के नजदीक थीं उनकी नजर मृतक के खाते में जमा रकम में भी थी। वह लगातार मृतक से धन उगाही कर रहीं थी। उन महिलाओं के अन्य दूसरे पुरुषों से भी संबंध थे। मृतक शहर के नासेपीर मोहल्ले में जिस मकान में किराये में रहता था वहां के लोगों से पुलिस पूछतांछ कर रही है।
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