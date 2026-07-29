बेची गयी जमीन वापस न देने पर हुयी थी हरिनाम की हत्या

फर्रुखाबाद, संवाददाता। कमालगंज थाने के सबासी गांव के हरिनाम सिंह की हत्या का खुलासा 24 घंटे में पुलिस ने कर दिया है। यह घटना बेची गयी जमीन वापस न देने पर की गयी थी। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दो कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। सबासी गांव के 45 वर्षीय हरिनाम सिंह उर्फ पप्पू सोमवार की शाम को घर से धीरजपुर में गए थे। धीरजपुर में कैलाश की मड़ैया में वह अक्सर लेट जाते थे और वहीं पर उनकी जमीन है जिसे 2021 में उन्होंने खरीदा था। सुबह जब ग्रामीण अपने खेतों पर गये तो हरिनाम सिंह उर्फ पप्पू को खून से लथपथ देखा गया।

परिजन जब मौके पर पहुंचे तो हरिनाम सिंह मृत अवस्था में पड़े थे। इस घटना में परिजनों ने हत्या के आरोप लगाये थे। पुलिस ने जब छानबीन की तो इस घटना की पृष्ठभूमि सामने आ गयी। बुधवार को हरिनाम सिंह के पुत्रों ने लाठी -डंडों से मारपीट कर जान से मार देने और शव को छिपाने की नियत से उसे दूर खेतों में फेंक देने की पुलिस को तहरीर दी थी जिस पर पुलिस ने सबासी निवासी कैलाश चंद्र शर्मा और धीरजपुर निवासी नीलेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि करीब चार पांच वर्ष पहले अपनी छह बिसवा जमीन हरिनाम सिंह को बहुत कम रुपये में बेच दी थी । जमीन अब बहुत महंगी हो गयी है। कैलाश चंद्र शर्मा ने हरिनाम से कहा कि उसकी जमीन वापस दे दे। जो रुपये दिये थे वह वापस कर देंगे लेकिन हरिनाम सिंह ने जमीन नहीं दी। 10 -15 दिन पहले नीलेंद्र का भी हरिनाम से विवाद हुआ था। इस पर कैलाश चंद्र और नीलेंद्र ने मिलकर हरिनाम के साथ डंडा से मारपीट कर दी जिसमें हरिनाम की मृत्यु हो गयी थी। इसके बाद हरिनाम की लाश को कैलाश चंद्र ने अपनी मड़ैया से लेकर मृतक के बाड़े की तरफ जो रास्ता जाता है उसी पर छोड़ दिया था। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक रामसहाय सिंह की ओर से किया गया है।