Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शराब के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शव कार में डालकर घूमते रहे आरोपी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

आशियाना में शराब के नशे में हुए विवाद में दो युवकों ने फाइनेंस कर्मचारी ज्ञानेंद्र सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड क

शराब के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शव कार में डालकर घूमते रहे आरोपी
शराब के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शव कार में डालकर घूमते रहे आरोपी

लखनऊ, संवाददाता। आशियाना में शराब के नशे में हुए विवाद में दो युवकों ने फाइनेंस कर्मचारी ज्ञानेंद्र सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी। सिर में गंभीर चोट लगने से ज्ञानेंद्र बेहोश हो गया तो आरोपी उसे उसी की डिजायर कार की पिछली सीट पर डालकर करीब तीन से चार घंटे तक इलाके में घूमते रहे। बाद में शव समेत कार को सालेह नगर में लावारिस छोड़कर फरार हो गए। कार में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और भौतिक साक्ष्यों की मदद से 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन उर्फ चाइना पुत्र स्वर्गीय सुरेन्द्र पासी और जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र बुद्धू लाल के रूप में हुई है। दोनों भदरूख, बंगला बाजार, थाना आशियाना, लखनऊ के रहने वाले हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों के खिलाफ हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।

विवाद की शुरुआत

आशियाना पुलिस के मुताबिक, पांच जुलाई की सुबह करीब पांच बजे भदरूख स्थित देशी शराब के ठेके के पास ज्ञानेंद्र का दोनों आरोपियों से विवाद हुआ था। उस समय तीनों शराब के नशे में थे। किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और सचिन व जितेन्द्र ने ज्ञानेंद्र के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों ने उसे लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा और जमीन पर पटक दिया। मारपीट में सिर पर गंभीर चोट लगने से ज्ञानेंद्र मौके पर ही बेहोश हो गया।

हत्या के बाद की घटना

पुलिस के अनुसार, ज्ञानेंद्र के बेहोश होने के बाद दोनों आरोपियों ने उसे उसकी डिजायर कार की पिछली सीट पर डाल दिया। इसके बाद करीब तीन से चार घंटे तक कार लेकर इलाके में घूमते रहे। बाद में घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर सालेह नगर में कार को लावारिस हालत में खड़ा कर दोनों फरार हो गए।

शव की पहचान और पोस्टमार्टम

लावारिस खड़ी डिजायर कार की पिछली सीट पर युवक का शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची आशियाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र सिंह पुत्र उदय भान सिंह, मूल निवासी ग्राम व पोस्ट बरहा, थाना खीरो, जनपद रायबरेली के रूप में हुई।

परिवार में कोहराम

ज्ञानेंद्र आशियाना थाना क्षेत्र के देवीखेड़ा स्थित पवनपुरी में रहकर एक निजी कंपनी में लोन दिलाने का काम करता था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के छोटे भाई शशिवेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस की कार्रवाई

आशियाना इंस्पेक्टर गजेन्द्र कुमार राय ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सर्विलांस टीम की मदद से संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल की गई। जांच के दौरान पुलिस को दोनों आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले। इसके आधार पर शनिवार दोपहर दोनों को औरंगाबाद अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में घटना से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ज्ञानेंद्र सिंह की हत्या कैसे हुई?
ज्ञानेंद्र सिंह की हत्या शराब के नशे में हुए विवाद के बाद दो युवकों ने पीट-पीटकर की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Crime News Lucknow News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।