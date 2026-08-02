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डेहरी नप कार्यपालक पदाधिकारी की चाकू गोद हत्या, चालक हिरासत में, जा रहे थे पटना

By Vikash Kumar
हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
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डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या रात में बारुण से पटना लौटने के दौरान की गई। अज्ञात अपराधियों ने चाकू से हमला कर उनकी जान ली। घटना के बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

डेहरी नप कार्यपालक पदाधिकारी की चाकू गोद हत्या, चालक हिरासत में, जा रहे थे पटना
डेहरी नप कार्यपालक पदाधिकारी की चाकू गोद हत्या, चालक हिरासत में, जा रहे थे पटना

डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या शनिवार की रात डेहरी से बारुण के रास्ते पटना लौटने के दौरान कर दी गई। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। बारुण थाना क्षेत्र में लख डीहरा और धनौती पुल के बीच में उनकी हत्या की गई है। अज्ञात अपराधियों ने चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर उनकी जान ले ली। गंभीर हालत में रात में ही उन्हें नारायण मेडिकल कॉलेज, जमुहार लाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था।

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पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में पुलिस ने गाड़ी के चालक मिथिलेश कुमार को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार रात में हत्या के बाद औरंगाबाद के एसपी उपेन्द्रनाथ वर्मा सहित रोहतास के डीएम दीपक मिश्रा, एसपी रोशन कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे थे। इसके बाद से जांच में तेजी लाई गई है। औरंगाबाद एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन कर इसकी छानबीन की जा रही है। लूटपाट सहित हत्या के बिंदु पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है।

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डॉक्टरों की टीम निरीक्षण

इधर रोहतास के डीएम दीपक मिश्रा ने कहा है कि शनिवार की रात 10:30 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि हत्या हो गई है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम से कराया गया है। इसकी वीडियो ग्राफी भी हुई है। औरंगाबाद और रोहतास पुलिस संयुक्त रूप से इस मामले में कार्रवाई कर रही है और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। सदर एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है。

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विमल कुमार की हत्या कब हुई?
विमल कुमार की हत्या शनिवार की रात हुई।
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Vikash Kumar

लेखक के बारे में

Vikash Kumar

शॉर्ट बायो: विकास कुमार पिछले 14 वर्षों से जहानाबाद जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं। वे शिक्षा, बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर गाइडेंस विषयों के विशेषज्ञ पत्रकार के रूप में पहचाने जाते हैं।


परिचय एवं अनुभव
विकास कुमार ने शिक्षा बीट की रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई है। 14 वर्षों के अपने अनुभव में उन्होंने स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, बोर्ड परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और करियर विकल्पों तक विस्तृत कवरेज की है। उनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक, विश्लेषणात्मक और विद्यार्थियों के हित को केंद्र में रखने वाली रही है। वे शिक्षा जगत में नीतिगत बदलाव, नई शिक्षा नीति, परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन, रिजल्ट विश्लेषण और प्रवेश प्रक्रियाओं जैसे जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने के लिए जाने जाते हैं।


करियर का सफर
विकास ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत प्रभात खबर से की। वहां उन्होंने शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग की। इससे उन्हें शैक्षणिक संस्थानों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से सीधे संवाद का अनुभव मिला। वर्ष 2013 में वे हिन्दुस्तान से जुड़े। यहां विभिन्न बीटों पर काम किया। यहां उन्होंने शिक्षा बीट को नई दृष्टि और गहराई दी। प्रवेश परीक्षा, बोर्ड परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, राज्य स्तरीय भर्तियां आदि), रिजल्ट कवरेज और करियर गाइडेंस से जुड़ी उनकी रिपोर्टें व्यापक रूप से पढ़ी और सराही जाती रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विकास कुमार ने इंटर साइंस के बाद बीजेएमसी (बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन) तथा एमजेएमसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। पत्रकारिता की अकादमिक समझ और व्यावहारिक अनुभव के संतुलन ने उन्हें गहन विश्लेषण और प्रभावी प्रस्तुति की क्षमता प्रदान की है।


पत्रकारिता और विजन
विकास का मानना है कि शिक्षा केवल सूचना नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का आधार है। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य छात्रों और युवाओं को सही समय पर सटीक, प्रमाणिक और मार्गदर्शक जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने करियर को लेकर सही निर्णय ले सकें। वे शिक्षा से जुड़ी खबरों को सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते बल्कि उन्हें संदर्भ, विश्लेषण और उपयोगिता के साथ प्रस्तुत करते हैं।


विशेषज्ञता
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बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाएं, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, रिजल्ट, एडमिशन एवं भर्ती प्रक्रियाएं
करियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग
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