लापता ई रिक्शा चालक की हत्या, दो नाबालिग गिरफ्तार

लखीमपुर/फरधान। छह दिन से लापता ई रिक्शा चालक विनीत का रविवार को फरधान थाना क्षेत्र में क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। इसी के साथ पुलिस ने चालक के हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं और रिश्ते में चाचा-भतीजे भी हैं। पुलिस का दावा है कि इनमें से एक आरोपी भी ई रिक्शा चालक है। कुछ दिन पहले हुए विवाद के चलते उन्होंने विनीत की हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद उसके ई रिक्शा की बैट्री लूट ली। शव को अमान लाल नहर पुल के पास एक खेत में फेंक दिया। फरधान थाना क्षेत्र के गांव सरजू सरायं विनीत ई रिक्शा चलाता था। उसका ई रिक्शा लखीमपुर-बेहजम रूट पर चलता था। तीन अगस्त को विनीत अपना ई रिक्शा लेकर घर से निकला और फिर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजन फरधान थाने गए, लेकिन गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई तो परिजन कोतवाली पुलिस के पास आए। अगले दिन दोनों जगह केस दर्ज हो गया। लेकिन पुलिस ने उसकी गंभीरता तलाश नहीं की। परिजनों ने एसएसपी आफिस पर धरना दिया। कप्तान ने चालक की तलाश के लिए टीमों का घटना किया। कोतवाली पुलिस, एसओजी और फरधान पुलिस ने जांच तेज की। सीसीटीवी कैमरों की मदद से दो संदिग्ध युवकों की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की पहचान फरधान थाने के गांव निवासी नाबालिग चाचा-भतीजे के रूप में हुई। फरधान थाना प्रभारी निराला तिवारी ने बताया कि एक आरोपी ई रिक्शा चालक है। कुछ दिन पहले ई रिक्शा से टक्कर मारने के बाद विवाद हो गया था। आरोपी ने मन में रंजिश रख ली और वारदात को अंजाम दे दिया。