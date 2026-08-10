लापता ई रिक्शा चालक की हत्या, दो नाबालिग गिरफ्तार
हत्यारोपियों की निशानदेही पर ई रिक्शा चालक की लाश बरामद क्शा चालक की लाश बरामद -एक हफ्ता पहले गायब हो गया था रिक्शा चालक विनीत -आपस में हुए विवाद के
लखीमपुर/फरधान। छह दिन से लापता ई रिक्शा चालक विनीत का रविवार को फरधान थाना क्षेत्र में क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। इसी के साथ पुलिस ने चालक के हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग हैं और रिश्ते में चाचा-भतीजे भी हैं। पुलिस का दावा है कि इनमें से एक आरोपी भी ई रिक्शा चालक है। कुछ दिन पहले हुए विवाद के चलते उन्होंने विनीत की हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद उसके ई रिक्शा की बैट्री लूट ली। शव को अमान लाल नहर पुल के पास एक खेत में फेंक दिया। फरधान थाना क्षेत्र के गांव सरजू सरायं विनीत ई रिक्शा चलाता था। उसका ई रिक्शा लखीमपुर-बेहजम रूट पर चलता था। तीन अगस्त को विनीत अपना ई रिक्शा लेकर घर से निकला और फिर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। परिजन फरधान थाने गए, लेकिन गुमशुदगी दर्ज नहीं हुई तो परिजन कोतवाली पुलिस के पास आए। अगले दिन दोनों जगह केस दर्ज हो गया। लेकिन पुलिस ने उसकी गंभीरता तलाश नहीं की। परिजनों ने एसएसपी आफिस पर धरना दिया। कप्तान ने चालक की तलाश के लिए टीमों का घटना किया। कोतवाली पुलिस, एसओजी और फरधान पुलिस ने जांच तेज की। सीसीटीवी कैमरों की मदद से दो संदिग्ध युवकों की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की पहचान फरधान थाने के गांव निवासी नाबालिग चाचा-भतीजे के रूप में हुई। फरधान थाना प्रभारी निराला तिवारी ने बताया कि एक आरोपी ई रिक्शा चालक है। कुछ दिन पहले ई रिक्शा से टक्कर मारने के बाद विवाद हो गया था। आरोपी ने मन में रंजिश रख ली और वारदात को अंजाम दे दिया。
रिक्शा की बैट्री की खातिर की हत्या?
-एएसपी पूर्वी पवन गौतम ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने एक मोबाइल किश्त पर लिया था। किश्त जमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आरोपियों ने तय किया कि वह किसी रिक्शे की बैट्री बेंच देंगे। उससे मिलने वाले पैसे से किश्त अदा करेंगे। प्लानिंग की तहत आरोपियों ने विनीत का ई रिक्शा किराए पर लिया। उसको फरधान थाने के गांव अमानलाला नहर पुल के पास ले गए और उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। उसके ई रिक्शा की बैट्री खोलकर बेंच दी। ई रिक्शा को भंसड़िया रेलवे क्रासिंग पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बेंची गई बैट्री को बरामद कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेज रही है。
खुलासे के लिए प्रदर्शन का इंतजार कर रही थी पुलिस
::ई रिक्शा चालक विनीत 3 अगस्त को गायब हुआ था। पुलिस परिजनों को घुमाती रही। हालांकि फरधान और कोतवाली में गुमशुदगी और अपहरण का केस दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस उसे गंभीरता से तलाश नहीं रही थी। परिजनों को भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इससे परिजन आक्रोशित हो गए। एसएसपी आफिस पर आकर धरना दिया। कप्तान डॉ. ख्याति गर्ग ने घटना का संज्ञान लिया और चालक की तलाश में कोतवाली फरधान पुलिस और एसओजी टीम को लगाया। तीनों टीमों ने मामले की जांच शुरू की और दो दिन में ही घटना का खुलासा कर दिया。
प्रश्नोत्तर
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