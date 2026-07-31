पड़ोसी ने ही की थी माकपा नेता की हत्या: एसएसपी

मधुबनी/रहिका। पड़ोसी ने ही माकपा नेता भागवत यादव की हत्या की थी। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रहिका के खरौआ गांव निवासी भागवत यादव की पिछले दिनों चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके पड़ोसी गुड्डू कुमार यादव पिता शिवन यादव को गिरफ्तार किया गया है। वह रिश्ते में मृतक का भतीजा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसएसपी ने बताया कि गुड्डू यादव की निशानदेही पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन अमित कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस की विशेष टीम ने घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद को बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि रहिका थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप को मिली गुप्त सूचना, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं एफएसएल टीम की रिपोर्ट पर अपराधी पकड़ा गया। कपिलेश्वर स्थान से मंगलवार शाम माकपा नेता भागवत यादव अपने गांव खरौआ लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए आरोपी ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में भागवत को सदर अस्पताल मधुबनी लाया गया। अगले दिन पटना में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र संतोष कुमार के बयान पर रहिका थाना में एफआईआर दर्ज की गई है。