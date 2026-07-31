पड़ोसी ने ही की थी माकपा नेता की हत्या: एसएसपी
मधुबनी/रहिका। माकपा नेता भागवत यादव की हत्या उनके पड़ोसी गुड्डू कुमार यादव ने की थी। आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और घटना के लिए प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। घटना के बाद भागवत को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
मधुबनी/रहिका। पड़ोसी ने ही माकपा नेता भागवत यादव की हत्या की थी। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रहिका के खरौआ गांव निवासी भागवत यादव की पिछले दिनों चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनके पड़ोसी गुड्डू कुमार यादव पिता शिवन यादव को गिरफ्तार किया गया है। वह रिश्ते में मृतक का भतीजा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसएसपी ने बताया कि गुड्डू यादव की निशानदेही पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन अमित कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस की विशेष टीम ने घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद को बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि रहिका थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप को मिली गुप्त सूचना, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं एफएसएल टीम की रिपोर्ट पर अपराधी पकड़ा गया। कपिलेश्वर स्थान से मंगलवार शाम माकपा नेता भागवत यादव अपने गांव खरौआ लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए आरोपी ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में भागवत को सदर अस्पताल मधुबनी लाया गया। अगले दिन पटना में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र संतोष कुमार के बयान पर रहिका थाना में एफआईआर दर्ज की गई है。
माकपा नेता भागवत यादव की हत्या की निंदा
मधुबनी। भाकपा माले जिला कमिटी की बैठक जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण की अध्यक्षता में माले नगर, लहरियागंज में शुक्रवार को हुई। सभी प्रखण्ड अंचलों की गतिविधियों की समीक्षा की गयी। गांव के दलित, गरीबों और मजदूरों के बीच चल रहे सदस्यता अभियान की प्रगति रिपोर्ट पर बात हुई। बैठक में भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा ने कहा कि छात्र- युवा आंदोलन के विराट स्वरूप के सामने अंतत: तानाशाही को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और शिक्षा- रोजगार बचाने को लेकर संघर्ष और तेज होगा। उन्होंने छात्र- युवाओं से आईसा और इंकलाबी युवा संगठन को खड़ा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के वास आवास, रोजगार, राशन, पीने के पानी सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सभी प्रखण्डों,अनुमंडल मुख्यालयों पर 13 एवं 14 अगस्त को राज्य व्यापी सत्याग्रह व अनशन होगा। मौके पर बैठक के निर्णयों पर बोलते हुए जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि माकपा नेता भागवत यादव की ह्त्या बढ़ते अपराध के प्रति पुलिस प्रशासन की उदासीनता के चलते हुई है। माले के मिथिलांचल प्रभारी धीरेंद्र झा के नेतृत्व में पार्टी की टीम ने जिसमें उनके अलावे भूषण सिंह, योगनाथ मंडल, मयंक यादव शामिल थे, पीड़ित परिजन से मुलाकात की।
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