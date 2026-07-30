Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

माकपा नेता की हत्या मामले में पांच लोगों पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

रहिका में माकपा नेता भागवत यादव की हत्या से पूरे गांव में शोक और आतंक फैल गया है। परिवार और ग्रामीणों ने न्याय की मांग की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य चार की तलाश जारी है। माकपा नेताओं ने प्रदर्शन करने की योजना बनाई है।

माकपा नेता की हत्या मामले में पांच लोगों पर एफआईआर

रहिका,निज संवाददाता। बुधवार देर रात माकपा नेता भागवत यादव का लाश खड़ौआ गांव पहुंचते ही परिवार के सदस्य एवं ग्रामीण चीख पुकार करने लगे। मृतक की पत्नी एवं पुत्रों की रोने से माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीण एवं स्वजनों ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि इनके निर्मम तरीके से हत्याकांड का न्याय मिलेगा। इस हत्या के मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को जख्मी होने की स्थिति में पुलिस को घटना का सूचना दी गई थी।

ये भी पढ़ें:अपराधियों को दबोचने में प्रशासन विफल: भाकपा

हत्या के मामले में पुलिस कार्यवाही

भागवत यादव हत्या मामले में रहिका थाना पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य चार को पुलिस गिरफ्तार के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक के पुत्र संतोष कुमार के फर्द बयान के आधार पर गुड्डू यादव, शिवन यादव, लक्ष्मीश्वर यादव, सुभाष यादव सहित एक महिला को आरोपित कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को रात में भागवत यादव का शव पहुंचा। शव पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। माकपा नेताओं ने हत्या की साज़िश रचने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की बात जाहिर करते हुए प्रदर्शन करने पर विचार किया।

नेताओं की प्रतिक्रिया

माकपा के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने दु:ख जताते हुए कहा कि भागवत यादव गरीबों के मसीहा थे। को अविलंब गिरफ्तार किया जाय। माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप झा ने कहा कि भागवत यादव लाल झंडा के सिपाही थे, अपने पुरे जीवन शोषित पीड़ित के लिए लड़ते रहे, उनके हत्या से माकपा कार्यकर्ता में काफी रोस है, प्रशासन अविलंब सभी अपराधियों को गिरफ्तार करे। शोक व्यक्त करने वाले में माकपा के वरिष्ठ नेता विजय नाथ मिश्र, बाबूलाल महतो,रहिका अंचल मंत्री सोनधारी यादव, बिन्दु यादव, सुनील मिश्र, हरिहर नाथ झा, अरुण यादव, महेंद्र यादव सहित अन्य नेताओं व्यक्त किया। थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गुड्डू यादव व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली गई है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को ले पुलिस छापेमारी कर रही है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

भागवत यादव की हत्या कब हुई?
भागवत यादव की हत्या बुधवार देर रात हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।