माकपा नेता की हत्या मामले में पांच लोगों पर एफआईआर

रहिका में माकपा नेता भागवत यादव की हत्या से पूरे गांव में शोक और आतंक फैल गया है। परिवार और ग्रामीणों ने न्याय की मांग की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य चार की तलाश जारी है। माकपा नेताओं ने प्रदर्शन करने की योजना बनाई है।

रहिका,निज संवाददाता। बुधवार देर रात माकपा नेता भागवत यादव का लाश खड़ौआ गांव पहुंचते ही परिवार के सदस्य एवं ग्रामीण चीख पुकार करने लगे। मृतक की पत्नी एवं पुत्रों की रोने से माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीण एवं स्वजनों ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि इनके निर्मम तरीके से हत्याकांड का न्याय मिलेगा। इस हत्या के मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को जख्मी होने की स्थिति में पुलिस को घटना का सूचना दी गई थी।

हत्या के मामले में पुलिस कार्यवाही भागवत यादव हत्या मामले में रहिका थाना पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि अन्य चार को पुलिस गिरफ्तार के लिए छापेमारी कर रही है। मृतक के पुत्र संतोष कुमार के फर्द बयान के आधार पर गुड्डू यादव, शिवन यादव, लक्ष्मीश्वर यादव, सुभाष यादव सहित एक महिला को आरोपित कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को रात में भागवत यादव का शव पहुंचा। शव पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। माकपा नेताओं ने हत्या की साज़िश रचने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की बात जाहिर करते हुए प्रदर्शन करने पर विचार किया।

नेताओं की प्रतिक्रिया माकपा के जिला सचिव मनोज कुमार यादव ने दु:ख जताते हुए कहा कि भागवत यादव गरीबों के मसीहा थे। को अविलंब गिरफ्तार किया जाय। माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप झा ने कहा कि भागवत यादव लाल झंडा के सिपाही थे, अपने पुरे जीवन शोषित पीड़ित के लिए लड़ते रहे, उनके हत्या से माकपा कार्यकर्ता में काफी रोस है, प्रशासन अविलंब सभी अपराधियों को गिरफ्तार करे। शोक व्यक्त करने वाले में माकपा के वरिष्ठ नेता विजय नाथ मिश्र, बाबूलाल महतो,रहिका अंचल मंत्री सोनधारी यादव, बिन्दु यादव, सुनील मिश्र, हरिहर नाथ झा, अरुण यादव, महेंद्र यादव सहित अन्य नेताओं व्यक्त किया। थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गुड्डू यादव व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली गई है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को ले पुलिस छापेमारी कर रही है।