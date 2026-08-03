जहर देकर विवाहिता की हत्या, पति समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पूरनपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता मालती देवी की हत्या का आरोप ससुरालियों पर लगा है। परिवार के बयान और शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

पूरनपुर। दहेज में नगदी और सोने के आभूषण न देने पर ससुरालियों पक्ष के लोगों पर विवाहिता को जहर देकर हत्या कर देने का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर विवाहिता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

मालती देवी का विवाह थाना घुंघचाई क्षेत्र के गांव गोपालपुर की रहने वाली मालती देवी की शादी 4 जून 2025 को विजय कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी पड़रिया कोतवाली पूरनपुर के साथ हुई थी। आरोप है शादी के बाद से ससुराल वाले मालती देवी से पांच लाख नकद, सोने की अंगूठी और एक चैन की मांग करने लगे। दहेज के लिए कई बार ससुराल वालों ने मालती देवी को प्रताड़ित किया। इसको लेकर दोनों पक्षों में सुलह समझौते हुए लेकिन वह नहीं माने।

हत्या का आरोप आरोप है रविवार को सुबह लगभग छह बजे मालती के ससुराल वालों ने उसको जहरीला पदार्थ खिला दिया। इससे विवाहिता की हालत बिगड़ गई। पति ने मायके पक्ष को मालती की तबीयत खराब होने के बारे में बताया। हालत बिगड़ने पर ससुराल वाले विवाहिता मालती को पूरनपुर के निजी अस्पताल ले गए। अस्पताल में भर्ती मालती देवी ने अपने भाई को बताया कि पति के सामने जेठ ने उसे पकड़ा और जेठानी ने सल्फास की गोलियां खिला दी। कुछ देर बाद उपचार के दौरान मालती की अस्पताल में मौत हो गई।

पुलिस कार्रवाई जानकारी लगते ही पक्ष के दर्जनों लोग अस्पताल पहुंच गए और ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर पुलिस ने निजी अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी की। उसके बाद विवाहिता का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जानकारी लगने पर सीओ विधि भूषण मोर्य, नायब तहसीलदार ऋषिकांत दीक्षित और कोतवाल पवन कुमार पांडे भी अस्पताल पहुंच गए। अधिकारियों ने मालती के परिजनों से जानकारी की।

मुकदमा दर्ज मालती के भाई विनोद कुमार पुत्र रामभरोसे निवासी गोपालपुर ने ससुरालियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक पति विजय, किरन, सर्वेश, अरुण, सास और रामचंद्र के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।