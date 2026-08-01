परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया

टिकनियामऊ गांव में आजाद (38) का शव शनिवार शाम पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। परिजनों ने हत्यारोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई और मुआवजे की मांग करते हुए सड़क पर शव रखकर एक घंटे तक प्रदर्शन किया। पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। देर शाम परिजनों ने मृत मजदूर का अंतिम संस्कार किया। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी प्रधान पति हसीब खान समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गोसाईंगंज एसीपी रिषभ यादव ने बताया कि आजाद के घर के बाहर पानी की निकासी के मामले में विवाद था। इसी मामले में शुक्रवार रात को दबंग पड़ोसियों ने आजाद की धारदार हथियार, सरिया और लाठी डंडों से हमला कर हत्या कर दी थी। बीच बचाव में पत्नी अंजू समेत अन्य परिजन जख्मी हो गए थे। पत्नी अंजू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को आजाद का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में हुआ। उधर, पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रधान इरम खान के पति हसीब, उनके करीबी चंद्रिका, अभिषेक, सुमित कुमार, रामसुचित, अमित कुमार व राजकरन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है。