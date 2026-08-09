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लापता ई रिक्शा चालक का मिला क्षत विक्षत हालत में शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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गांव सूरज सरायं के आटो चालक विनीत कुमार का रविवार को शव मिला। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है। विनीत 3 अगस्त को सुबह लखीमपुर की तरफ निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। उसकी तलाश के दौरान उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। नहर के पास उसका क्षत विक्षत शव बरामद हुआ।

लापता ई रिक्शा चालक का मिला क्षत विक्षत हालत में शव

थाना फरधान के गांव सूरज सरायं निवासी एक आटो चालक का रविवार को क्षत विक्षत शव बरामद हुआ। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया है। लापता विनीत के भाई पंकज कुमार ने बताया कि विनीत कुमार ई-रिक्शा चलाकर अपना व परिवार का जीवन यापन करता था। तीन अगस्त को विनीत सुबह आठ बजे सवारी लेकर लखीमपुर आया था। वह बेहजम से लखीमपुर के बीच ई-रिक्शा चलाता था। शाम को जब विनीत घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। विनीत के फोन पर संपर्क किया गया तो उसका मोबाइल बंद मिला। इसके बाद से परिजन विनीत की गुमशुदगी दर्ज कराने को लेकर थाना फरधान तो कभी सदर कोतवाली के चक्कर काटते रहे।

आखिर में गुमशुदगी दर्ज हो गई।इधर कोतवाली पुलिस ने तीन अगस्त की ही रात में ई-रिक्शा सड़क किनारे से बरामद कर लिया। आरोप है कि पुलिस ने परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं दी थी। एसएसपी ने विनीत की बरामदगी के लिए तीन टीमों का गठन किया था। पर रविवार की सुबह फरधान थाना क्षेत्र के नहर के पास विनीत का शव बरामद हुआ। शव क्षत विक्षत हालत में था। उसका काफी हिस्सा कंकाल में बदल चुका था।

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