परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे: मंगल पांडेय

सीवान के बड़हरिया प्रखंड अंतर्गत बभनवारा गांव में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिंह कुशवाहा की निर्मम हत्या के बाद विधायक मंगल पाण्डेय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने घटना की निंदा की और ग्रामीणों की मांग पर निष्पक्ष जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों को कठोर सजा मिलेगी।

सीवान, एक संवाददाता। जिले के बड़हरिया प्रखंड अंतर्गत बभनवारा गांव में पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिंह कुशवाहा की हुई निर्मम हत्या के बाद शनिवार को सीवान के विधायक व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा घटना की विस्तृत जानकारी ली।

घटना की जानकारी इस दौरान उन्होंने दिवंगत विनोद सिंह कुशवाहा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद, निंदनीय एवं समाज को झकझोर देने वाली है। मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों एवं स्थानीय लोगों ने विधायक मंगल पाण्डेय के समक्ष घटना की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना था कि मामले की गहन जांच कर सभी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आपातकालीन उपाय ग्रामीणों की मांग पर विधायक मंगल पाण्डेय ने कहा कि इस जघन्य हत्या के दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के उच्च प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे व निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून के शासन में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी, मुकेश कुमार बंटी, संजय पाण्डेय, सुभाष सिंह कुशवाहा, अनुरंजन मिश्रा, हीरा लाल राम व ग्रामीण उपस्थित रहे।