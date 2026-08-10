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सुदरा मुंडा के हत्या का आरोपी युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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दशमफॉल थाना क्षेत्र के उलिदा पीड़िटोला गांव में 71 वर्षीय वृद्ध सुदरा मुंडा की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी मोहन मुंडा को गिरफ्तार किया है। घटना 8 अगस्त की रात हुई थी, जब विवाद के कारण मोहन ने सुदरा की हत्या की। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया।

सुदरा मुंडा के हत्या का आरोपी युवक गिरफ्तार

बुंडू, संवाददाता। दशमफॉल थाना क्षेत्र के उलिदा पीड़िटोला गांव में 71 वर्षीय वृद्ध सुदरा मुंडा की हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 8 अगस्त की रात की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया है। दशमफॉल थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक सुदरा मुंडा का गांव के ही 19 वर्षीय मोहन मुंडा के साथ पूर्व से छोटे-छोटे विवाद को लेकर झगड़ा होता था। इसी विवाद के कारण दोनों के बीच पहले भी कहासुनी होती थी। पुलिस के अनुसार, घटना की रात मोहन मुंडा ने सुदरा मुंडा को घर में अकेला पाया।

इसके बाद आरोपी ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के बाद उसने गला घोंट दिया और धारदार हथियार से गले पर वार कर उनकी हत्या कर दी।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहन मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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