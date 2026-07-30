28 जुलाई को लापता हुए 32 वर्षीय नफीस अहमद की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। नफीस का शव बरामद किया गया है और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और अन्य वस्तुएँ भी बरामद की हैं। यह हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी।

बहन के प्रेमी की हत्या में पांच भाई-बहनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज , जेल भेजा

28 जुलाई की सुबह लापता हुए 32 वर्षीय नफीस अहमद की हत्या कर शव फेंकने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नफीस का शव बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। पुलिस ने प्रेमिका सहित पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है।

जांच की प्रक्रिया थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि चकमहमूदपुर सानी निवासी तस्वीरन पत्नी शरीफ ने 28 जुलाई को अपने पुत्र नफीस अहमद के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इसी दौरान बुधवार को उवैस थाने पहुंचा और नफीस की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। जांच के दौरान उवैस के साथ हत्या में शामिल बहन व चार भाईयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले उवैस के अलावा उसके भाई साजिद और बहन सितारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस का कहना है कि जांच में दो अन्य भाइयों आरिफ और शुऐब के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार पांचों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की।

विधिक कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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पोस्टमार्टम के बाद गुरूवार को पहुंचा शव

गुरूवार को कांठ पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। शाम के समय मृतक नफीस अहमद का शव गांव पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह

पुलिस के अनुसार पूछताछ में उवैस ने बताया कि नफीस का उसकी बहन के साथ पिछले करीब सात वर्षों से प्रेम प्रसंग था। आरोप है कि नफीस उसकी बहन के रिश्ते तुड़वा देता था और परिवार को लगातार परेशान करता था। इसी रंजिश के चलते हत्या की साजिश रची गई।

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घर बुलाकर की हत्या, गैर जिला फेंका शव

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नफीस को घर बुलाया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद कुल्हाड़ी के बट से उसके चेहरे पर कई वार किए। हत्या के बाद शव को कार में डालकर मुरादाबाद जनपद के थाना कांठ क्षेत्र में गंगा किनारे फेंक दिया गया।