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झारखंड में बजरंगी की हत्या, गोरखपुर में शव पहुंचते ही परिजनों ने सड़क जाम किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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पादरी बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। शाहपुर इलाके के जंगल तुलसीराम, बिछिया निवासी 25 वर्षीय बजरंगी

झारखंड में बजरंगी की हत्या, गोरखपुर में शव पहुंचते ही परिजनों ने सड़क जाम किया

पादरी बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। शाहपुर इलाके के जंगल तुलसीराम, बिछिया निवासी 25 वर्षीय बजरंगी उर्फ बद्री निषाद की झारखंड के देवघर बाबाधाम में हत्या कर शव पोखरे में फेंकने का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह शव घर पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने ओवरब्रिज के पास शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। परिजन हत्यारोपित की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची शाहपुर पुलिस ने समझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद परिजन शव लेकर राजघाट पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार किया गया。

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हत्या की पृष्ठभूमि

जानकारी के मुताबिक, बजरंगी बिजली और डीजे का काम करता था। करीब एक साल पहले उसकी शादी मोहिनी निषाद से हुई थी। उसकी पत्नी सात माह की गर्भवती है। परिजनों के अनुसार, बीते सोमवार को बजरंगी मोहल्ले के भीम के साथ ट्रेन से झारखंड के देवघर स्थित बाबाधाम दर्शन के लिए गया था। आरोप है कि वहीं उसकी हत्या कर शव पोखरे में फेंक दिया गया।

शव की बरामदगी

बृहस्पतिवार को झारखंड पुलिस ने पोखरे से बजरंगी का शव बरामद किया। तलाशी के दौरान जेब से मिले मोबाइल के आधार पर पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन झारखंड पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार सुबह शव लेकर गोरखपुर पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने ओवरब्रिज के पास सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया।

परिवार और पुलिस की कार्रवाई

मृतक दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा था। उसके भाई विकास निषाद और बहनें संगीता व गुंजा हैं। मृतक की पत्नी मोहिनी ने शाहपुर पुलिस को आरोपी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ ही घटना की जांच कर रही है。

सामान्य प्रश्न

बजरंगी उर्फ बद्री निषाद की उम्र क्या थी?
बजरंगी उर्फ बद्री निषाद की उम्र 25 वर्ष थी।
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