भाड़े के शूटरों ने हिस्ट्रीशीटर को उतारा मौत के घाट, पांच गिरफ्तार
फतेहपुर में एक हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश उर्फ लक्ष्मी की हत्या का मामला सुलझ गया है। उसके मकान मालिक दंपति ने साढ़े सात लाख रुपये के लेनदेन के चलते उसकी हत्या करवाई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया, जबकि एक आरोपी फरार है।
फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के बकंधा गांव के पास ईंट भट्ठे के पास मिली हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश उर्फ लक्ष्मी की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। रामप्रकाश का कत्ल किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसकी गाढ़ी कमाई पर नीयत खराब करने वाले उसके मकान मालिक दंपति ने कराया था। साढ़े सात लाख रुपये के लेनदेन और संपत्ति हड़पने की नीयत से मकान मालिक ने भाड़े के बदमाशों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने रविवार को मकान मालिक दंपति और शूटरों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 29 जुलाई की सुबह सदर कोतवाली क्षेत्र के बकंधा गांव स्थित ईंट भट्ठे के पास रामप्रकाश का शव मिला था। अगले दिन मृतक के पिता रामसजीवन गुप्ता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना में सामने आया कि रामप्रकाश और उसके पिता के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते नवंबर 2024 में राधानगर स्थित मकान 75 लाख रुपये में बेचा गया। रकम के बंटवारे में 37.50 लाख रुपये पिता, 27.50 लाख रुपये रामप्रकाश को मिले, जबकि 10 लाख रुपये उसकी पुत्री के नाम एफडी में जमा कराए गए। पुलिस के अनुसार इसी धनराशि पर नासेपीर निवासी अनिल की नजर थी। उसने रामप्रकाश को अपने प्रभाव में लेकर अपने घर में रखा, संयुक्त बैंक खाता खुलवाया और खाते का मोबाइल नंबर व संचालन अपने कब्जे में ले लिया。
पुलिस के मुताबिक, नशे की लत के कारण रामप्रकाश पूरी तरह अनिल के प्रभाव में था। करीब एक वर्ष पहले अनिल ने उससे पांच लाख रुपये अपने भांजे कृष्ण कुमार निवासी कानपुर को निवेश के नाम पर दिलवा दिए। इसके अलावा ढाई लाख रुपये लेकर बुलेट बाइक भी खरीदी गई। जब रामप्रकाश के खाते की रकम समाप्त हो गई तो उसने अनिल और उसकी पत्नी मीना से साढ़े सात लाख रुपये वापस मांगने शुरू किए। इसी के बाद आरोपितों ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली।
हत्या के लिए शिवा और ईशू को दिया लालच
कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि अनिल ने रामप्रकाश की हत्या के लिए शिवा और उसके साथी ईशू को धनराशि में हिस्सेदारी का लालच देकर साजिश में शामिल किया। रामप्रकाश की एक पूर्व परिचित महिला श्यामा, पत्नी स्वर्गीय जितेंद्र लोधी निवासी चित्रांश नगर, के माध्यम से उसे नासेपीर बुलाया गया। वहां से शराब पिलाने के बहाने शिवा और ईशू उसे बाइक से बकंधा स्थित ईंट भट्ठे के पास ले गए। पहले उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में किया गया, फिर शिवा ने तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और दोनों फरार हो गए।
गांजा और स्मैक तस्करी के आरोपी रहे दंपती
पुलिस के अनुसार, अनिल कुमार और उसकी पत्नी मीना कई वर्षों से गांजा और स्मैक की तस्करी में लिप्त रहे हैं। वर्ष 2021 में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि दोनों अभी भी नशे के कारोबार में सक्रिय थे, हालांकि वर्ष 2021 के बाद पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई।
महिला के नाम खरीदा प्लॉट भी मीना के नाम कराया
जांच में यह भी सामने आया कि मलवां थाना क्षेत्र की एक महिला से रामप्रकाश का प्रेम प्रसंग था। करीब डेढ़ वर्ष पहले महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर रामप्रकाश के साथ रहने लगी थी। दोनों कानपुर में रहने लगे, जहां रामप्रकाश ने महिला के नाम एक प्लॉट खरीदा। बाद में इसकी जानकारी होने पर अनिल और मीना ने विरोध किया और दबाव बनाकर वह प्लॉट मीना के नाम दर्ज करा लिया।
कोट
पुलिस विवेचना में कुल छह लोगों की संलिप्तता सामने आई है। इनमें से पांच आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कृष्ण कुमार अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। - अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक
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