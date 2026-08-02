भाड़े के शूटरों ने हिस्ट्रीशीटर को उतारा मौत के घाट, पांच गिरफ्तार

फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के बकंधा गांव के पास ईंट भट्ठे के पास मिली हिस्ट्रीशीटर रामप्रकाश उर्फ लक्ष्मी की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। रामप्रकाश का कत्ल किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसकी गाढ़ी कमाई पर नीयत खराब करने वाले उसके मकान मालिक दंपति ने कराया था। साढ़े सात लाख रुपये के लेनदेन और संपत्ति हड़पने की नीयत से मकान मालिक ने भाड़े के बदमाशों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने रविवार को मकान मालिक दंपति और शूटरों समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि 29 जुलाई की सुबह सदर कोतवाली क्षेत्र के बकंधा गांव स्थित ईंट भट्ठे के पास रामप्रकाश का शव मिला था। अगले दिन मृतक के पिता रामसजीवन गुप्ता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना में सामने आया कि रामप्रकाश और उसके पिता के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते नवंबर 2024 में राधानगर स्थित मकान 75 लाख रुपये में बेचा गया। रकम के बंटवारे में 37.50 लाख रुपये पिता, 27.50 लाख रुपये रामप्रकाश को मिले, जबकि 10 लाख रुपये उसकी पुत्री के नाम एफडी में जमा कराए गए। पुलिस के अनुसार इसी धनराशि पर नासेपीर निवासी अनिल की नजर थी। उसने रामप्रकाश को अपने प्रभाव में लेकर अपने घर में रखा, संयुक्त बैंक खाता खुलवाया और खाते का मोबाइल नंबर व संचालन अपने कब्जे में ले लिया。