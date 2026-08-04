राहे में सड़क किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

राहे, प्रतिनिधि। राहे थाना क्षेत्र के नावाडीह पंचायत अंतर्गत टुंगरीटोला और सारनाबेड़ा के बीच जारागोडा सतीया के सामने मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। काफी प्रयास के बाद मृतक की पहचान सिल्ली थाना क्षेत्र के गोरहा मुरहू गांव निवासी कंचन महतो के रूप में हुई। वह रांची में वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था और सोमवार शाम को गांव पहुंचा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है。