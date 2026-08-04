राहे में सड़क किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका
राहे में सड़क किनारे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका -गोरहा मुरहू गांव के कंचन महतो के रूप में हुई मृतक की पहचान -घटना स्थल से एफएसएल और डॉग स्क्वाय
राहे, प्रतिनिधि। राहे थाना क्षेत्र के नावाडीह पंचायत अंतर्गत टुंगरीटोला और सारनाबेड़ा के बीच जारागोडा सतीया के सामने मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। काफी प्रयास के बाद मृतक की पहचान सिल्ली थाना क्षेत्र के गोरहा मुरहू गांव निवासी कंचन महतो के रूप में हुई। वह रांची में वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था और सोमवार शाम को गांव पहुंचा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है。
डीएसपी के नेतृत्व में जांच तेज
घटना की गंभीरता को देखते हुए बुंडू डीएसपी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस हत्या में प्रयुक्त हथियार समेत अन्य महत्वपूर्ण सुरागों की तलाश कर रही है।
हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस
पुलिस युवक की हत्या के कारणों और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए सभी संभावित बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक के परिचितों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है।
निर्धारित प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें