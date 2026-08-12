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12 साल पुराने दोस्त ने उतारा मौत के घाट, शराब पिलाकर गला दबाया फिर नदी में फेंका शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में लौड़िया नदी से बरामद अज्ञात शव की पहचान बबलु लोहार के रूप में हुई। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का मामला सुलझा लिया। आरोपी, जो बबलु का दोस्त था, ने उसे नशे में एक जगह ले जाकर गला दबाकर हत्या की और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

12 साल पुराने दोस्त ने उतारा मौत के घाट, शराब पिलाकर गला दबाया फिर नदी में फेंका शव

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के लौड़िया नदी से बरामद अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा ली। इस हत्याकांड में मृतक के 12 साल पुराने दोस्त ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। आरोपी ने पहले दोस्त को शराब और चिकन खिलाया, फिर नशे की हालत में उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 8 अगस्त को लौड़िया नदी में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर चक्रधरपुर थाना में सनहा दर्ज कर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

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पोस्टमार्टम के बाद पहचान के लिए शव को रेलवे अस्पताल के शीतगृह में सुरक्षित रखा गया। बाद में मृतक की पहचान वार्ड संख्या-1 पातु कॉलोनी निवासी बबलु लोहार के रूप में हुई। मृतक की मां कोला लोहार के लिखित आवेदन के आधार पर चक्रधरपुर थाना में सिरकासाई निवासी बुलो पुरती उर्फ लक्ष्मण पुरती के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी के निर्देश तथा थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 वर्षीय आरोपी बुलो पुरती को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और बबलु लोहार पिछले करीब 12 वर्षों से हैदराबाद में एक साथ सेंटरिंग का काम करते थे। 21 जुलाई 2026 को वह अपनी पत्नी की डिलीवरी के कारण गांव लौटा था। इसी दौरान उसे यह अफवाह सुनने को मिली कि बबलु लोहार उसकी हत्या कर सकता है। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने दोस्त की हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने स्वीकार किया कि 7 अगस्त को उसने बबलु लोहार के साथ बैठकर चिकन खाया और शराब पी। जब बबलु पूरी तरह नशे में हो गया तो वह उसे अपनी काले रंग की स्कूटी से सिलफोड़ी नदी के पास ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने की नीयत से शव को नदी में फेंक दिया। जिसके बाद शव बहते हुए लौड़िया तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त स्कूटी भी जब्त कर ली है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी दल में एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी, थाना प्रभारी अवधेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक राम प्रताप सिंह तथा चक्रधरपुर थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

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