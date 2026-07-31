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बीमा की रकम हड़पने के चक्कर में मारी गई रीता!

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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हमीरपुर, संवाददाता। सड़क किनारे संदिग्धावस्था में मिला लव मैरिज करने वाली रीता उर्फ गीता

बीमा की रकम हड़पने के चक्कर में मारी गई रीता!

हमीरपुर, संवाददाता। सड़क किनारे संदिग्धावस्था में मिला लव मैरिज करने वाली रीता उर्फ गीता गुप्ता के शव की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। उधर, पोस्टमार्टम हाउस में अकेले पहुंचे मृतका के पिता बेटी के गैर बिरादरी में शादी करने से खफा नजर आए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा की 44 लाख रुपए की रकम हड़पने के चक्कर में पति ने ही बेटी की हत्या की है। हालांकि पुलिस इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन करने में जुटी हुई है। कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है。

ये भी पढ़ें:लव मैरिज करने वाली महिला का शव स्टेट हाईवे किनारे मिला

शव की पहचान

बुधवार की रात करीब 12 बजे हमीरपुर-राठ स्टेट हाईवे के ट्रक ले बायी में एक महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त 32 वर्षीय रीता उर्फ गीता के रूप में हुई थी। रीता मूलरूप से कानपुर देहात के राजपुर की रहने वाली थी। जिसने करीब दो साल पूर्व मौदहा कोतवाली के बम्हरौली गांव निवासी अमर सिंह सविता से लव मैरिज की थी। अमर सिंह अपनी मां के साथ सुमेरपुर में रहता है। गुरुवार को अमर सिंह ने सुमेरपुर थाने में पत्नी की गुमशुदगी की सूचना दी थी, जिसके बाद उसे किसी महिला का शव मोर्चरी में रखे होने की खबर मिली थी। पति ने ही शव की शिनाख्त की थी। लेकिन पूछताछ में शंका होने पर पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया था।

मृतका के पिता के आरोप

इधर, मृतका का पिता सर्वेश कुमार गुप्ता ने पोस्टमार्टम हाउस में बताया कि बेटी के लव मैरिज करने के बाद से परिवार ने उससे दूरी बना ली थी। तब से वह उन लोगों के संपर्क में भी नहीं थी। अब उन्हें पता चला है कि पति ने उसके नाम का 44 लाख रुपए का बीमा कराया है। पिता का कहना है कि इसी रकम को हड़पने के चक्कर में अमर सिंह ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर बेटी की हत्या की है। पिता ने शुक्रवार को ललपुरा थाने में तहरीर भी है।

रीता के पहले शादी और बच्चे

पहले पति से रीता को तीन बच्चे

गीता उर्फ रीता की पहली शादी मैनपुरी में हुई थी, जिससे उसे तीन बच्चे हैं। पति की मौत के कुछ सालों बाद गीता अमर सिंह के संपर्क में आ गई। गैरबिरादरी के युवक से लवमैरिज करने के खिलाफ पूरा परिवार था, लेकिन गीता नहीं मानी। तीनों बच्चों को लेकर गीता अमर सिंह के साथ रहने लगी थी। अमर सिंह की यह तीसरी शादी थी।

पुलिस जांच

घटना के बावत पुलिस की टीमें सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बहुत जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण भी साफ हो जाएंगे।

एके वर्मा, एएसपी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रीता की शादी किसके साथ हुई थी?
रीता ने अमर सिंह से लव मैरिज की थी।
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