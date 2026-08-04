मढ़ौरा बिट्टू हत्याकांड में पूछताछ के लिए तीन संदिग्ध उठाये गए

मृतक की मां ने दो नामजद समेत कुछ अज्ञात अपराधियों पर दर्ज कराई प्राथमिकीछापेमारी कर गोली, शराब, बोलेरो व बाइक बरामद मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा के चर्चित बिट्टू हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस...

मृतक की मां ने दो नामजद समेत कुछ अज्ञात अपराधियों पर दर्ज कराई प्राथमिकी एसएसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी कर रही जांच मिर्जापुर में छापेमारी कर गोली, शराब, बोलेरो व बाइक बरामद मढ़ौरा।

बिट्टू हत्या मामला एक संवाददाता मढ़ौरा के चर्चित बिट्टू हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस तेजी से जुटी है। मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के आधार पर पुलिस हत्यारों तक पहुंचने के काफी करीब है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।

मामले की प्राथमिकी इधर, मृतक बिट्टू कुमार सिंह की मां लीलावती देवी के बयान पर मढ़ौरा थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में दो लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि सोमवार दोपहर करीब 2:45 बजे तेजपुरवा चौक के समीप बिट्टू कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच शुरू करते हुए घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।

विशेष जांच दल का गठन मामले की गंभीरता को देखते हुए सारण के एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है, जो स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर जांच को आगे बढ़ा रहा है। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम को कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे हत्याकांड के जल्द खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है।

मिर्जापुर में छापेमारी मिर्जापुर में छापेमारी, गोली-शराब समेत वाहन जब्त हत्याकांड के बाद मिली गुप्त सूचना पर मढ़ौरा पुलिस ने मिर्जापुर स्थित पीडी शर्मा के घर के समीप छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान चार जिंदा कारतूस, एक दर्जन से अधिक अंग्रेजी शराब की बोतलें, एक संदिग्ध बाइक तथा एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया है। इस बरामदगी के संबंध में पुलिस ने अलग से प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डीएसपी का बयान मढ़ौरा डीएसपी बोले मढ़ौरा डीएसपी सविंदर कुमार दास ने बताया कि बिट्टू हत्याकांड में तीन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हत्यारों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जापुर में छापेमारी कर चार कारतूस, अंग्रेजी शराब, एक बाइक और एक बोलेरो वाहन बरामद किए गए हैं। डीएसपी ने इस हत्याकांड का मुख्य कारण रुपयों की आपसी लेनदेन को बताते हुए कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का सफल उद्भेदन किया जाएगा।