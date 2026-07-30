पत्नी ने प्रेमी संग पति की हत्या कर शव दफनाया

गुजरात के जामनगर में एक औद्योगिक शेड के फर्श के नीचे से कंकाल के अवशेष बरामद किए गए हैं। यह अवशेष दो साल पहले हत्या का शिकार हुए जिग्नेश के हैं। पत्नी और उसके प्रेमी ने जिग्नेश की हत्या सायनाइड मिलाकर शराब देने के बाद की थी।

गुजरात के जामनगर में दृश्यम फिल्म जैसी कहानी सामने आई है। पुलिस ने गुरुवार को एक औद्योगिक शेड के फर्श के नीचे से कंकाल के अवशेष बरामद किए। यह ऐसे व्यक्ति के हैं जिसकी दो साल पहले कथित तौर पर उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी ने हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद शव को 12 फीट नीचे गहरे गड्ढे में दफनाकर उसके ऊपर कंक्रीट का फर्श बना दिया था। दफन स्थल के ऊपर लगभग एक फुट मोटी कंक्रीट की परत थी, जिसे तोड़ने के लिए पावर टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मृतक की पत्नी अपने रिश्तेदारों से लगातार कहती रही कि उसका पति काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया और वहां उसकी कंपनी फोन पर बात करने की अनुमति नहीं देती, इसलिए उससे संपर्क नहीं हो पा रहा।

जिग्नेश के भाई अशोक मावडिया की शिकायत जिग्नेश के भाई अशोक मावडिया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी उर्फ भूमिबेन, उसके प्रेमी निलेश कच्छटिया और उसके साथी बलवीर वर्मा के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया।

भाई का ऑस्ट्रेलिया जाने की धमकी से खुला राज प्रेम विवाह करने वाले और दो बेटियों के पिता जिग्नेश की कहानी तब खुलने लगी जब उनका का एक चचेरा भाई ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कहना लगा। उसने वहां जिग्नेश का नंबर और पता मांगा। जब पत्नी जानकारी नहीं दे सकी तो परिवार ने पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और आशंका जताई कि उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी का जिग्नेश के गायब होने में हाथ है।

पार्टी का बहाना बनाकर पति को बुलाया गया पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने निलेश और बलवीर के साथ मिलकर शराब में सायनाइड (जहरीला रासायनिक पदार्थ) मिलाकर जिग्नेश की हत्या की थी। 31 मई 2024 की रात आरोपियों ने शराब पार्टी का बहाना बनाकर जिग्नेश को औद्योगिक शेड में बुलाया। सायनाइड मिली शराब पीने के बाद जिग्नेश की मौत हो गई। फिर शव को दफना दिया गया। आरोपियों की मौजूदगी में घटनास्थल का पुनर्निर्माण हुआ।