लव मैरिज करने वाली महिला का शव स्टेट हाईवे किनारे मिला

हमीरपुर, संवाददाता।दो साल पूर्व लव मैरिज की नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली मौदहा कोतवाली के बम्हरौली गांव की 32 वर्षीय महिला का शव संदिग्धावस्था म

हमीरपुर, संवाददाता।

दो साल पूर्व लव मैरिज की नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली मौदहा कोतवाली के बम्हरौली गांव की 32 वर्षीय महिला का शव संदिग्धावस्था में राठ-हमीरपुर स्टेट हाईवे के बैठका धाम मंदिर के निकट मिलने से सनसनी मच गई। महिला के सिर, हाथ और चेहरे में गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई गई है। शव की शिनाख्त तब हुई जब मृतका का पति उसकी गुमशुदगी की सूचना लेकर थाना सुमेरपुर पहुंचा। पुलिस पति से भी पूछताछ कर रही है।

मौदहा का मामला मौदहा कोतवाली के बम्हरौली गांव निवासी अमर सिंह सुमेरपुर में अपनी मां के घर में 32 वर्षीय पत्नी रीता सिंह के साथ रहता है। रीता मूलरूप से कानपुर नगर के गुजैनी की निवासी है। दो साल पूर्व उसकी अमर सिंह से लव मैरिज हुई थी। बुधवार की रात 11.50 बजे यूपी 112 पुलिस को राठ-हमीरपुर स्टेट हाईवे के बैठका धाम मंदिर के पास ट्रक ले बायी में किसी महिला के शव के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना थाना ललपुरा पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल की जांच-पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचा दिया। महिला के सिर, हाथ और चेहरे में चोटों के निशान थे। पुलिस ने शव देखते ही एक्सीडेंट में मौत की संभावना जताई, लेकिन अज्ञात महिला के रात में इस सूनसान हाईवे पर अकेले आने के कारणों ने कई सवाल खड़े कर दिए।

पति की गुमशुदगी की सूचना गुरुवार की सुबह अमर सिंह अपनी पत्नी रीता की गुमशुदगी की सूचना लेकर थाना सुमेरपुर पहुंच गया। जहां से उसे ललपुरा क्षेत्र में किसी अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली तो वह मोर्चरी पहुंचा, जहां उसने शव की शिनाख्त पत्नी रीता के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने जब उससे घटना के बावत जानकारी जुटाई तो उसके गोलमोल जवाबों ने शंका पैदा कर दी। जिसके बाद से अमर सिंह ललपुरा पुलिस की कस्टडी है और उससे इस घटना के बावत जानकारी जुटाई जा रही है।

स्थानीय लोगों की राय स्थानीय लोगों का मानना है कि इस महिला की हत्या करने के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है। थानाध्यक्ष ललपुरा आरके सरोज का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सड़क पर शव मिला है तो इसलिए पहले यही संभावना होती है कि किसी वाहन की टक्कर से ऐसा हुआ होगा। जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी।

लव मैरिज का विवरण दो साल पहले की थी लव मैरिज

रीता ने अमर सिंह ने दो साल पूर्व लव मैरिज की थी। इनके कोई औलाद भी नहीं है। अमर सिंह गुजैनी थानाक्षेत्र में किसी आटा मिल में काम करता है। भरुआ सुमेरपुर में भी इनका मकान है, जहां अमर सिंह की मां रहती है। इस लिहाज से अमर सिंह की भी इस घर में आवाजाही होती रहती है।

हत्या की आशंका बुधवार की रात करीब 12 बजे के आसपास ललपुरा क्षेत्र में बरामद हुआ शव

सिर, हाथ और चेहरे पर मिले चोटों के निशान, सवेरे पति ने की शिनाख्त

मृतका ने दो साल पूर्व बम्हरौली गांव के अमर सिंह से की थी लव मैरिज