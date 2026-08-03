गुलशन हत्याकांड : केस पार्टनर ने ही गला घोंटकर की थी हत्या

जमशेदपुर में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गदरा के पास गुलशन कुमार उर्फ गुलशन प्रसाद के शव की पहचान हत्या के मामले में हुई है। जय कर्मकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने हत्या की बात स्वीकार की है। शव को रेल लाइन के किनारे फेंका गया था ताकि यह दुर्घटना का रूप ले सके। बाकी चार आरोपी फरार हैं।

जमशेदपुर। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गदरा के पास गुलशन कुमार उर्फ गुलशन प्रसाद के शव मिलने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में यह मामला हत्या का निकला। पुलिस ने मृतक के केस पार्टनर जय कर्मकार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि अप्रैल में रेल लाइन के किनारे गुलशन का शव बरामद हुआ था। शुरुआती तौर पर परिजनों ने इसे अस्वाभाविक मौत मानते हुए मामला दर्ज कराया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

हत्यारे की गिरफ्तारी पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी जय कर्मकार ने बताया कि वर्ष 2022 में वह और गुलशन डकैती के एक मामले में साथ जेल जा चुके थे। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन जय ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले गुलशन के साथ मारपीट की। जब वह अधमरा हो गया तो रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

शव का फेंका जाना घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को रेल लाइन के किनारे फेंक दिया, ताकि मामला रेल दुर्घटना का प्रतीत हो। पुलिस ने जय कर्मकार की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद कर ली है, जिसे साक्ष्य के रूप में जब्त किया गया है।

अन्य आरोपियों की तलाश थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में शामिल चार अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की साजिश और विवाद के कारणों का भी विस्तृत खुलासा किया जाएगा।