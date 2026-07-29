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पार्टी के बहाने बुलाकर जीतू की हत्या, मां ने तीन नामजद सहित अन्य पर कराई प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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साइड स्टोरीत केहनीचक निवासी जीतू मंडल (28 ) की हत्या की खबर बुधवार की सुबह जंगल में आग की तरह फैल गई। गरम दल के जीतू की तूती बोलती थी। हत्या की घटना द

पार्टी के बहाने बुलाकर जीतू की हत्या, मां ने तीन नामजद सहित अन्य पर कराई प्राथमिकी दर्ज

शंभूगंज (बांका), एक संवाददाता। शंभूगंज प्रखंड मुख्यालय का पूर्णतः भाग करसोप पंचायत अंतर्गत है। बाजार से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित केहनीचक निवासी जीतू मंडल (28 ) की हत्या की खबर बुधवार की सुबह जंगल में आग की तरह फैल गई। गरम दल के जीतू की तूती बोलती थी। हत्या की घटना दिनभर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। वहीं शंभूगंज में गेंगवार की लड़ाई झगडे की आशंका लोगों को सताने लगी है। जीतू की लाखों रुपए बाजार में जरूरतमंद लोगों व दुकानदारों के लिए दरवाजा खुला रहता था। जीतू के जीने का तरीका अंदाज अलग-थलग था। मनमौजी जीतू अपने साथियों का चहेता बन गया था।

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पुलिस की कार्रवाई

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जीतू मंडल की हत्या की मुख्य वजह क्या है?
जीतू मंडल की हत्या की मुख्य वजह वित्तीय विवाद बताई जा रही है।

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