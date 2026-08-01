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युवक का संदिग्ध हाल में मिला शव, पत्नी व प्रेमी पर शक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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सिद्धार्थनगर। शहर के सरोजनी नगर मुड़ीला में एक युवक का शव खेत में पड़ा

युवक का संदिग्ध हाल में मिला शव, पत्नी व प्रेमी पर शक
युवक का संदिग्ध हाल में मिला शव, पत्नी व प्रेमी पर शक

सिद्धार्थनगर। शहर के सरोजनी नगर मुड़ीला में एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। उसके नाक से खून आ रहा था। परिवार वालों ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्त्या करने की पुलिस से शिकायत की है, हालांकि अभी तहरीर नहीं दी है।38 साल के गणेश लोधी पुत्र दशरथ लोधी का शव शुक्रवार शाम को पास के खेत में मिला था। उसके नाक से खून आ रहा था। परिजन शव को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमॉर्टम करा रही है। परिवार वालों ने पत्नी व उसके प्रेमी पर हत्त्या का आरोप लगाया है।

मृतक चार जुलाई को अपनी हत्त्या की आशंका को लेकर सदर थाना में तहरीर दे चुका था। उसने पत्नी व उसके प्रेमी पर आरोप लगाया था। सदर थानेदार मिथलेश कुमार राय ने कहा परिवार वाले पत्नी व उसके प्रेमी पर आरोप लगा रहे हैं। तहरीर अभी नहीं मिली है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है।

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