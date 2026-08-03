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पूर्णिया: पटवा खेत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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धमदाहा, एक संवाददाता। धमदाहा प्रखंड के धरहर जमुनिया गांव स्थित एक पटवा खेत से

पूर्णिया: पटवा खेत में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

धमदाहा, एक संवाददाता। धमदाहा प्रखंड के धरहर जमुनिया गांव स्थित एक पटवा खेत से सोमवार को 20 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक की पहचान मुगलिया पुरंदाहा पूर्व पंचायत के वार्ड संख्या 13 निवासी जियाउल अंसारी के पुत्र मो. तज्जमुल (20) के रूप में हुई है। शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गांव की कुछ महिलाएं पास के परवल खेत में घास काटने गई थीं। इसी दौरान उनकी नजर पटवा खेत में पड़े एक शव पर पड़ी। पास जाकर देखने पर युवक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दिए।

उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी तथा बाएं कान के पास भी गहरा जख्म था। इसके बाद महिलाओं ने गांव के लोगों और परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान मो. तज्जमुल के रूप में की। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। धमदाहा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि एक अगस्त को दोपहर करीब दो बजे तक तज्जमुल गांव में देखा गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। देर शाम तक खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हालांकि उसकी गुमशुदगी की सूचना थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। मृतक गांव में रहकर मजदूरी करता था। बताया जाता है कि उसके जन्म के दो दिन बाद ही उसकी मां का निधन हो गया था। बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। इस संबंध में धमदाहा थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार ने बताया कि अब तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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