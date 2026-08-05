प्रेमी का शव मिलने के मामले में सिपाही समेत छह के खिलाफ हत्या का केस
बकेवर में प्रेमिका के कहने पर युवक मोहम्मद अकमल की मौत की रिपोर्ट दर्ज हुई है। 20 वर्षीय युवती और उसके सिपाही भाई समेत छह लोगों पर हत्या का मुकदमा कायम किया गया है। पोस्टमार्टम में हैगिंग की पुष्टि हुई है। युवक ने युवती से एक साल पहले स्नैपचैट पर दोस्ती की थी।
बकेवर। प्रेमिका के बुलावे पर उसके घर आये युवक की मौत पर पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। युवत, उसके सिपाही भाई समेत छह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों से पूछतांछ में जुटी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैगिंग की पुष्टि हुई है। बता दें कि अंबेडकरनगर जिले के पहाड़पुर थाना टांडा निवासी 26 वर्षीय युवक मोहम्मद अकमल दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी करीब एक साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय युवती से दोस्ती हो गई थी। दोनों स्नैपचैट पर एक दूसरे से परिचित हुए थे। इसके बाद से दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। सोमवार रात अकमल युवती से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया। युवती के परिजनों ने अकमल को पकड़ लिया। मंगलवार सुबह उसके परिजनों को सूचना दी। अकमल को घर के बाहर बनी एक दुकान में बंद कर दिया था। दोपहर सवा तीन बजे जब शटर खोल कर देखा तो युवक का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। सूचना पर युवक के परिजन गांव पहुंचे। मृतक के भाई अजमल ने आरोप लगाया कि उसके भाई को युवती ने फोन करके बुलाया फिर युवती के पिता, बड़ा भाई (प्रयागराज में तैनात सिपाही), उसके छोटा भाई, बहन और मां ने हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। थाना प्रभारी दिवाकर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस विवेचना कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिग की बात सामने आई है。
पुलिस कर्मी भाई भी नामजद
ग्रामीणों ने बताया कि युवती दो बहन और दो भाई हैं। युवती घर में सबसे छोटी है। बड़ी बहन की कानपुर में शादी हो गई है। उसका पति सऊदी अरब में रहता तो बहन अक्सर मायके में रहती है। बड़ा भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। वर्तमान में प्रयागराज में तैनात है। छोटा भाई कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। घटना के दौरान वह घर में मौजूद था। तहरीर में युवती के पुलिसकर्मी भाई पर भी आरोप लगाया गया है। मुकदमें में वह भी नामजद है।
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