प्रेमी का शव मिलने के मामले में सिपाही समेत छह के खिलाफ हत्या का केस

बकेवर। प्रेमिका के बुलावे पर उसके घर आये युवक की मौत पर पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। युवत, उसके सिपाही भाई समेत छह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों से पूछतांछ में जुटी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैगिंग की पुष्टि हुई है। बता दें कि अंबेडकरनगर जिले के पहाड़पुर थाना टांडा निवासी 26 वर्षीय युवक मोहम्मद अकमल दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी करीब एक साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय युवती से दोस्ती हो गई थी। दोनों स्नैपचैट पर एक दूसरे से परिचित हुए थे। इसके बाद से दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। सोमवार रात अकमल युवती से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया। युवती के परिजनों ने अकमल को पकड़ लिया। मंगलवार सुबह उसके परिजनों को सूचना दी। अकमल को घर के बाहर बनी एक दुकान में बंद कर दिया था। दोपहर सवा तीन बजे जब शटर खोल कर देखा तो युवक का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। सूचना पर युवक के परिजन गांव पहुंचे। मृतक के भाई अजमल ने आरोप लगाया कि उसके भाई को युवती ने फोन करके बुलाया फिर युवती के पिता, बड़ा भाई (प्रयागराज में तैनात सिपाही), उसके छोटा भाई, बहन और मां ने हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। थाना प्रभारी दिवाकर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस विवेचना कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिग की बात सामने आई है。