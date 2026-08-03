रेस्टोरेंट के बेसमेंट में मिला शव, होटल मालिक हिरासत में

बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। जिले के लालगंज थानाक्षेत्र के देईसांड़ कस्बा स्थित रेस्टोरेंट के बेसमेंट में नग्न अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट के बेसमेंट का ताला खुलने के बाद घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देख हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची लालगंज पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही पूछताछ के लिए होटल मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पर ले गई। सीओ रुधौली अनिल सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान संतकबीरनगर के महुली थानांतर्गत भोगीपुर निवासी रामरूप उर्फ झकड़ी (45) पुत्र गंगाराम के रूप में हुई है।

घटनाक्रम की छानबीन शुरू कर दी गई है।बताया जा रहा है कि मृतक रामरूप उर्फ झकड़ी अक्सर बस्ती के देईसांड़ स्थित पर आया करता था। पिछले कुछ दिनों से वह अधिकतर समय इसी रेस्टोरेंट पर रहता था। करीब एक बजे रेस्टोरेंट के मालिक ने जब बेसमेंट का ताला खोला तो देखा कि अंदर रामरूप उर्फ झकड़ी का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। उसका अंडरवीयर और लोवर उसी बिस्तर पर मिला, जहां पर उसका शव था। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। थोड़ी ही देर में थाना प्रभारी लालगंज विनय कुमार पाठक के साथ ही फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेने के साथ ही घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। इसके साथ ही रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया गया। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची उसके भाई की पत्नी आरती व बहन अंजनी ने उसके सीने व गर्दन पर चोट का निशान होने का दावा करते हुए हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने पूछताछ के लिए रेस्टोरेंट के संचालक को हिरासत में ले लिया है। सीओ का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा। घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में छानबीन की जा रही है।