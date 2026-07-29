दान सिंह की पहली पत्नी रजनी की मौत का राज बरकरार
रामपुर। दान सिंह की पहली पत्नी की मौत का मामला दो महीने बाद भी अनसुलझा है। पत्नी लता और बेटे लड्डू की हत्या की योजना बनाने के आरोप में दान सिंह गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि दान सिंह की पहली पत्नी की मौत भी संदिग्ध है।
रामपुर। आग लगाकर पत्नी और पुत्र को मारने के आरोपी दान सिंह की पहली पत्नी की मौत का राज दो माह बाद भी बरकरार है। जबकि,मिलक पुलिस द्वारा इस प्रकरण की जांच दो माह पहले शुरू की गई थी। अब इस प्रकरण में आरोपी दान सिंह ने रामपुर जिला कारागार से दूसरी पत्नी महिला सिपाही लता के परिवार को फोन पर मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि पीड़ित परिवार बयान देकर उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करें। वह खुद पहली पत्नी की मौत के मामले की जांच होने की बात कहता नजर आ रहा है। गंज कोतवाली क्षेत्र में 25 फरवरी की रात कार में आग लगने से मिलक कोतवाली क्षेत्र के बेहटरा गांव की महिला आरक्षी 23 वर्षीय लता और तीन वर्षीय उसके बेटे लड्डू की मौत हो गई थी। मृतका के पति दान सिंह ने दावा किया था कि एक डंपर ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इससे कार में आग लग गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लता के सिर पर हथौड़ी से प्रहार किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दान सिंह व उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रकरण की विवेचना के दौरान सामने आया कि दान सिंह की पहली पत्नी की मौत भी सड़क दुर्घटना में हुई थी। पुलिस को दान सिंह के पिता ने बताया कि उस दौरान बाइक को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद बाइक का मात्र इंडीकेटर टूटा था। इसके अलावा बाइक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस का शक और बढ़ गया है। जिसके बाद उस समय रामपुर पुलिस अधीक्षक रहे सोमेंद्र मीना ने इसकी जांच मिलक पुलिस को सौंपी थी। जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली थी। साथ ही इस मामले में पुलिस जांच में सामने आया था कि दान सिंह ने 2020 में दुर्घटना के बाद अपनी पहली पत्नी रजनी को मुरादाबाद के एक जान पहचान के अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां रजनी तीन दिन तक भर्ती रही थी। उस समय पुलिस को मामले की जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जिससे उसकी मौत सड़क हादसा नहीं हत्या लगीं थी।
घटना और खुलासे के मुख्य बिंदु::
-आपराधिक साजिश: आरोपी दान सिंह ने सहकर्मी से संबंधों और अन्य विवादों के चलते अपनी पत्नी लता (25 वर्ष) और बेटे लड्डू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी।
हत्या का तरीका:
-नैनीताल से लौटते वक्त कोल्डड्रिंक में नींद की गोलियां देकर पत्नी और बच्चे को बेहोश किया गया, फिर कार को दुर्घटनाग्रस्त कर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया। जिससे दोनों की मौत हो गई थी।
गिरफ्तारी और जांच:
-रामपुर पुलिस ने खुलासे के बाद पति दान सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, तथा आरोपी की पहली पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले की भी नए सिरे से जांच शुरू की गई थीं।
दान सिंह की पहली पत्नी की मौत के मामले की जांच:
-पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए है। मामले की जांच जारी है। जल्द ही जांच पूरी की जाएगी।
-मनी राम,थाना प्रभारी मिलक।
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